Dumhetens skråsikkerhet

Det er like før 17. mai. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har høynet landets sikkerhetsvurdering fra «mulig» til «sannsynlig». Dette ble gjort den 10.april i år, og gjelder de største byene i Norge. Det ble også bestemt tidvis full bevæpning av politiet.

Forrige uke (12. mai) vedtok LO-kongressen (Landsorganisasjonen) om full boikott av Israel. 193 for, og 117 imot. Svært mange har advart mot dette! LO er ikke snauere enn at de må bruke Israel som avledningsmanøver for disse ubehagelige fakta nevnt ovenfor.

Men – hvis forslaget skulle gå igjennom – og hvis det ikke er bare tomprat – vil det medføre en del problemer for LO folk.

Hvis de ønsker å bli tatt på alvor bør de holde seg langt unna f. eks. lungekreft fordi israelske forskere fra selskapet Nucleix har lykkes i å diagnostisere lungekreft ved hjelp av en blodprøve, lenge før sykdommen sprer seg i kroppen. Det tok forskere 8 år.

LO-medlemmer bør heller ikke bruke noe medisiner for annen type kreft: aids eller HIV hvor israelske forskere har vært i førersetet i mange år. De bør sette vekk PC’en, laptopen, mobiltelefonen eller Appleprodukter. Hele eller deler av disse er israelske produkter. Apropos telefoni. Selskapet Lexifone har utviklet en telefon som oversetter direkte fra det språket som snakkes til det språket til den personen det ringes til, og omvendt.

(Bare ring Putin)

LO-medlemmer bør heller ikke kjøre el-bil da batteriene høyst sannsynlig kan være israelske. Ikke bruk minnepenn for din PC. Ikke bruk solcellepanel. Ikke ut å fly: da taxivogna som leder flyet til rullebanen er utviklet i Israel. Glem helikopter: elektronikk fra Elbet gjør at Cockpitsystemet Helionix brukes til å lage digitale kart. (Kilde: Aviation International News)

LO-medlemmer burde heller tenke på at PA/PLO/Hamas bryter alle avtaler ved å videreføre terroren mot sivile israelere. Å anerkjenne en stat som har lovfestet at terror skal utøves, bør ikke ha noe helst sympati angående opprettelsen av en stat. Investigative Project of Terrorism (IPT) har konkludert i en rapport at bare i de siste fem årene har islamistiske terrorangrep økt med 774 prosent.

LO-medlemmene bør lese Koranen.

Jeg kan bare si god Bedring. LOs vedtak om å boikotte Israel er imponerende talentløst.

Ragnhild Heggdal