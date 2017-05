Urimelig søppelavgift

Avisa Innherred hadde en reportasje tirsdag 16. mai om Innherred Renovasjon sin praksis når det gjelder sine kunder, og fikk frem hvor urimelig denne praksisen er for de berørte.

Ella og Jorulf Nordli i Halsan må betale renovasjonsavgift selv om eiendommen er tomt, samt at søppeldunkene er borte. De har betalt over 1300 kroner i året i de 3 årene huset har stått tomt. Da de kontaktet Innherred Renovasjon om at huset ville bli stående tomt en periode på ubestemt tid, og ikke ville ha behov for renovasjonstjenester, ble de overrasket. De fikk beskjed om at de ikke kunne si opp, det var det ikke anledning til, men de kunne endre det til hytte- og fritidsrenovasjon.

Innherred Renovasjonsselskap hvor ni kommuner har eierandeler i selskapet, deriblant Levanger kommune, og når rådmann i Levanger, Ola Stene, sier at «noen kan sikkert oppleve dette som urimelig enkelte ganger, men det får vi ikke gjort noe med».

Selvfølgelig kan man gjøre noe med dette, hvis man vil , og som en av eierne i Innherred Renovasjon, så BØR man gjøre noe med dette som er høyst urimelig.

Denne saken er en av flere saker som virker urimelig på folk flest, og skal man da konkludere med at «men det får vi ikke gjort noe med», selvfølgelig ikke.

Levanger FrP