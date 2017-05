Skolestruktur, fakta og virkelighet

Arbeiderpartiet ved ordfører Bjørn Iversen og Trine Reitan er i Innherred 16. mai opptatt av fakta og virkeligheten vi lever i.

Fakta er at AP i 2015 gikk ut med lovnader om å bevare skolestrukturen minimum ut denne valgperioden. Man skal ha en kreativ norskforståelse for å tolke det annerledes.

Fakta er at AP i mai 2016 brukte bevaring av skolestrukturen som et argument for å unngå sammenslåing med Levanger kommune. Blir ikke annet enn tragikomisk når AP i Innherred 16. mai 2017 mener vi må se til Levanger angående skolestruktur.

Høsten 2016 var AP klar for å legge ned grendeskolene gjennom budsjett- og økonomiplan. Dødsdommen over grendeskolene ble midlertidig utsatt etter et stort engasjement fra grendene. Siden da har mantraet fra AP vært at endring av skolestruktur er tvingende nødvendig. En virkelighetsforståelse som kan gi AP ryggdekning for den politiske kuvendingen skal hamres inn. Gjentas så ofte at det blir en etablert sannhet.

Elevtallsutvikling. At vi er på tur ned i en bølgedal i antall elever er ingen sjokkerende nyhet, dette følger nasjonale demografiske trender. Det er fakta som AP sier, at det har blitt ca. 170 færre elever i de senere år. Men det tar utgangspunkt i siste topp i elevtall omkring 2005. Siden år 2000 har det bare blitt ca. 35 færre elever. Presenter den virkeligheten du ønsker.

Fremtidig elevtall både på kommunalt nivå og skolekretsnivå er grunnleggende for planlegging av fremtidsskolen. Her har AP låst seg i et femårig perspektiv. Det er tilfeldigvis sånn omtrent der antall elever i Verdalsskolen når bunnen. Etter det viser prognosene fra nasjonale fagfolk i Statistisk sentralbyrå en jevn vekst i antall elever. Presenter den virkeligheten du ønsker.

Skolebygg skal vare noe lengre enn fem år. Vi vil utfordre AP; hvilket fremtidig elevtall skal Verdalsskolen dimensjoneres for?

Randi Skavhaug Hallem

for FAU Leksdal