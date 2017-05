Slett ikke en bygd i fritt fall

Vi registrerer at Renate Bakken mener at Skognbygda «står for fall» i sitt innlegg i Innherred den 13. mai 2017. Hun mener kommunen med ordfører i spissen er ansvarlig for alt som, etter hennes mening, ikke fungerer i Skogn. Dette fra at frisørsalongen legges ned, til at barne- og ungdomsskolen ikke har fått tildelt nok midler til uteområder – Bakkens liste over «ei bygd for fall» er lang.

Som skogninger og kommunestyremedlemmer synes vi ikke at Bakkens påstander og skyldfordeling kan stå uimotsagt og vil med dette innlegg bidra med noen klargjøringer:

For å ivareta hele kommunen kreves helhetlig tankegang og planlegging – med den tilnærming så kan vi trygt si at Skogn ikke er glemt. Det er korrekt at mye er gjort i Levanger, men øvrige grender herunder Skogn har fått både fokus og konkrete tilskudd.

Badestranda på Holsand er pusset opp, og det er bevilget penger for videre oppgradering. Viser til kommunens budsjett for 2017 (vedtatt i kommunestyret den 21.9.2016) hvor det ble det satt av kr. 300 000 til tilrettelegging av badestranda på Holsand i samspill med frivillige lag og foreninger. Det ble videre bevilget kr. 200.000 til andre allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i Skogn, dette også med utgangspunkt i at frivillige lag og foreninger kunne samarbeide om aktuelle tiltak. Som vi er kjent med jobber frivilligheten på Skogn blant annet med trimtrapp i Holåsen.

I tillegg har uteområdet til Skogn BU fått bevilget 1.5 mill. i 2016, 1.5 mill i 2017, og 1 mill for 2018, men prosjektet er ikke igangsatt enda. Det søkes også om spillemidler for deler av anlegget.

Når det gjelder problematikken med planovergangen og med den følge at gode utbyggingsplaner på Skogn blir satt på vent, kan vi bekrefte at det er en svært krevende sak. Men det medfører ikke riktighet at det ikke har vært innsats fra kommunens side - saken er fulgt opp et utall av ganger. Her er noen eksempler; Stig Ove Sommervoll tok opp saken i Kommunestyret den 17.02.16. Plan- og utviklingskomiteen fikk en orientering 11.05.16 av enhetsleder kommunalteknikk Øyvind Nybakken. Lars Petter Holan fulgte opp i Kommunestyret den 14.12.16.

Ordfører Robert Svarva har hatt flere møter med Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) og fylkesmannen om saken – noe som også er omtalt i lokalavisene flere ganger. Levanger kommune og fylkeskommunen har sagt seg villig til å betale 1/3 hver, men Bane Nor har dessverre sagt nei til alle kompromissforslag. Til tross for dette er det besluttet at reguleringsprosessene for utbygging av Holåsen Vest, leiligheter i Åsvegen, samt sentrumsleilighetene på Skogn (ved «gammelhandelslaget) kjøres videre. Dersom Bane Nor fortsatt står på innsigelsen vil saken blir løftet til videre til Kommunaldepartementet.

Som kommunestyremedlemmer har vi hatt, og håper på et fortsatt stort engasjement vedrørende Skogn. Dialogen med velforeningene er et vesentlig bidrag i denne sammenheng.

Ingebjørg Roel Bye

Stig Ove Sommervoll

Lars Petter Holan

(Arbeiderpartiet)