Hvor var ordfører/varaordfører?

I februar/mars hadde Helgådal I.L. Teater 100-årsmarkering for ei tragisk ulykke og slutten på gruvedrifta i Malsådalen. Både ordfører og varaordfører glimret med sitt fravær. Kanskje greit å vise sin interesse for det som skjer ovenfor rundkjøringa ved kulturhuset. Kunne tatt med seg rådmannen som sitter og rekner på bestillingsverk fra toppene og.

Det var kanskje for langt å kjøre? Det var jo helt oppi Bjartråkja. 6-åringene må tåle å bli kjørt helt fra Vera gjennom et helt skoleår. For hundre år siden var det telefonforbindelse til Malså gruver. I 2017 er hele Malsådalen og store deler av Helgådalen ei svart sone.

Vi søkte om noen kroner fra kommunen for å ha litt startkapital til «gruvedrifta», men nei, pengene var vel ment til forskjønnende tiltak i sentrum. Det er jo en park som brukes to ganger i året som skal renoveres for millioner. Skattepengene fra bygdene er vel bra å finne da.

Heldigvis kom det 1500 fantastiske publikummere, fra Tronheim i sør, fra Ogndalen i nord, som gjorde at det var en fryd å stå på scenen, og at «gruvedrifta» vår gikk i pluss. Takk til dere alle.

Det snakkes mye om bolyst, men for våre ledere gjelder tydeligvis det bare i sentrum. «Det sentraliseres og legges ned. Det bli ailler slutt på det» I grendene er heldigvis dugnadsånden fortsatt stor, og det holder oss sammen.

Ingeniør Willmann