Det er ikke noe liv med frykt

For et par uker siden hadde jeg en norskprøve. Jeg hadde lest mange spørsmål og jeg begynte å miste håpet. Jeg kunne ikke lese alle spørsmålene og svarte på noe uten å lesehele teksten.

Tiden jeg hadde til rådighet. Jeg tenkte mye på den da jeg gikk ut. Jeg kunne ha gjort det bedre, men frykten hadde tatt over makten og stoppet med. Jeg følte at jeg ikke kunne fortsette.

Frykten for å mislykkes gjør oss alltid til tapere. Hvis vi bare tenker på tiden, på det som begrenser oss vil vi ikke kunne overvinne denne frykten. Vi makter ikke å gjøre noe, glemmer ting og gir opp.

Frykten kan få oss til å miste store sjanser. Mange ganger var vi kanskje noen skritt unna våre mål. Men, vi nådde ikke fram på grunn av frykten som alltid hindrer oss. Og tiden, har vi nok tid? Blir dette riktig og vil det du gjør bli godkjent?

Det samme skjedde med meg, da jeg stopper opp utenfor skolen og spurte meg selv: Er det en god ide å spørre om praksis i avisa Innherred? Jeg hadde lange samtaler med meg selv før jeg bestemte meg for å spørre. Jeg snakket ikke så bra norsk, og jeg husker jeg snakket på engelsk da jeg møtte redaktøren. Alt gikk bra, og det var et flott skritt videre for meg å få praksis i Innherred.

Jeg skal alltid huske og minner meg selv på om at det ikke er noe liv hvis du må leve med frykt. Derfor følger jeg alltid mitt hjerte og drømmen min. Men selvfølgelig kan det hende at jeg også opplever at jeg ikke er på rett sted og på feil tid. Som vennen min sa; frykt instinkt til mannen, jeg svarer at livet er det sterkeste.

Jeg vil aldri la frykten ta meg, og jeg skal ikke gjenta feil som er gjort. Da jeg flyttet fra Syria var det ikke av ren frykt for døden, eller å løpe vekk fra krigen. Jeg gjorde det fordi jeg fryktet at den forferdelige krigen ville drepe min menneskelighet og gjøre meg til en person som bare er i live. For meg betyr livet frihet, kjærlighet, og skriving... og alt trenger en «spirit» - ånd som aldri er redd.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utplassert på språktrening i lokalavisa ukentlig