Theresa May vil regjere med et terrorstøtte parti

Etter valget i Storbritannia hvor May mistet 13. mandater, kom de konservative i mindretall.

Theresa May mangler åtte mandater for å kunne mønstre et flertall, derfor ønsker hun et samarbeide med Democratic Unionist Party (DUP). Når dette skrives forhandler de fremdeles.

DUP blir støttet av Ulster Defence Association (UDA) som er et voldelig, lojalistisk, paramilitær milits, som har myrdet hundrevis av republikanere i Nord-Irland siden-70 årene.

UDA er stadig aktiv, og for en uke siden myrdet gruppen en 35-årig familiefar Colin Horner ved et supermarked, foran øynene på hans treårige sønn (BBC)

En av DUPs partimedlemmer sønn av den ikke ukjente presten Ian Paisley sa i 2007 til Hot Press Magazine: Jeg forakter homo og lesbiske. Partiet aviser klimaforandringer. De er også imot abort og vil gjøre alt for at Labour ikke får regjeringsmakt i Storbritannia så lenge Corbyn er partiets leder sier DUP til den britiske avisa The Guardian.

Corbyn som fikk 29 nye mandater sier til BBC: Theresa May har tapt velgernes tillit og støtte.

Theresa Mays politiske skjebne ligger nå i hendene på det lille partiet DUP.

Hun ønsket et hardt Brexit, mens DUP leder Arlene Foster ønsker på flere områder et fortsatt tett samarbeid med EU og vil beholde det Indre marked. Det kan bli problemer for May.

Likeledes vil DUP ha en særlig lav selskapskatt i Nord-Irland og ønsker ingen nedskjæringer for hjelp til fattige pensjonister som May har foreslått.

Samtidig er det politisk kaos i Nord-Irland, fordi DUP ikke ønsker samarbeid om makten i landet med det katolske Sinn Fèin. Disse er hovedmotstandere, og skulle regjere sammen p.g.a. Lang- fredagsavtalen. På grunn av uenighet om grønn energi krevde Sinn Fèin at Arlene Foster trakk seg. De har ikke vært samlet i regjering siden desember i år.

Theresa May ønsker kanskje å bli en ny Margaret Thatcher. Men det vil hun nok ikke bli, - for da statsminister Thatcher ble utfordret om ledervervet i november 1990 trakk hun seg både som partileder og statsminister. Det ble John Major som tok over. Det burde May også gjort etter det store tapet i valget, - da hun mistet flertallet.

Asbjørn D.K. Eklo