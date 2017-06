Kommunen var invitert

Som forventet kom det et langt politisk og utredende svar fra vår ordfører, med et behov for å renvaske sin samvittighet. Med sitt lett spydige valg av bilde i nettavisa, registrerer jeg at han har tatt seg det bryet å undersøke rollelista i Malsåspelet.

Hvem som raljerer mest i disse tider skal ikke jeg legge meg ut i diskusjon på. Bildet er fra bruåpninga i Nordkleiva, ei bru som vi for øvrig har mast om i over 30 år. Da den endelig ble bygd, var det med statlige sysselsettingsmidler, og det var kommunens tekniske etat som inviterte ordføreren til bruåpninga.

Under middagen som vi spanderte, vil jeg minne ham på hva han sa til en daværende elev som flyttet fra en større skole i sentrum til Volden skole: «Takk og pris for at denne skolen finnes». Løfter om å berge grendeskolene, var en viktig sak hans parti gikk til valg på.

Hvor var ordfører/varaordfører? Kanskje greit å vise sin interesse for det som skjer ovenfor rundkjøringa ved kulturhuset, synes «Ingeniør Willmann».

Etter som ordføreren er så historisk interessert, trodde vi ikke han trengte invitasjon for å komme å se en slik markering som Malsåspelet var, det går å komme som privatperson. Denne gangen valgte vi å sende invitasjonen til kulturkontoret, da vi mente at det kanskje var av like stor interesse for de. De glimret ikke med sitt fravær, fribilletten ble benyttet.

Sturla Green

Alias Ingeniør Willmann

P.S. All bildebruk i forrige leserinnlegg står for redaksjonens regning. Ordføreren hadde verken lagt ved bilder eller ønske om spesielle motiv. Bildene fra avisarkivet ble valgt ut fra redaksjonelle vurderinger og en tanke om å vise ordføreren i bygdeomgivelser, da innleggets innhold også handlet om representasjon utenfor sentrum i mer generell sammenheng.