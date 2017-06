Stopp amerikaniseringa av forsvaret!

Debatt

Trøndelag har kommet i sentrum for forsvarsdebatten i løpet av de siste månedene. Da forsvarsministeren opplyste at 330 amerikanske elitesoldater skulle ha en fast styrke på Værnes, ble hele forhåndslagringsdebatten fra 1980-tallet vekket til live. De 330 soldatene fra US Marins er øremerket for øving og opplæring knyttet til forhåndslagrene i fjellhallene i Stjørdal og andre plasser i Trøndelag. Det er seks fjellhaller fylt med amerikansk militært utstyr.

Amerikanske våpen og militært utstyr har vært på plass siden 1980-tallet. Nå er det klart for neste skritt, en fast stasjonering av amerikanske soldater. Det skal være rulleringssystem for soldatene, men antallet er konstant. US Marins har også uttalt ønske om at Værnes skal bli deres hovedtreningsbase i Europa. SV mener dette er et klart brudd på norsk basepolitikk. Nytolking av tidligere vedtak og avtaler er blitt det normale når norske myndigheter tilpasser seg til USAs krav i internasjonal politikk. De amerikanske unnsetningsstyrkene (ca. 20.000 soldater) som det er forhåndslagret for, vil bli fløyet inn til Værnes flyplass. Militærstrategene kalte flyplassen et reservehangarskip på 1980-tallet.

Avskrekke og berolige har vært Norge sitt mantra i forsvarspolitikken helt siden den kalde krigen. I praksis et tydelig og troverdig norsk forsvar kombinert med en aktiv avspenningspolitikk. Paradokset er at det kommunistiske Sovjetunionen er avløst av det kapitalistiske Russland, men landet er fremdeles NATOS hovedfiende, og våpenopprustninga øker kraftig. Det siste og det mest alvorlige opprustningstiltaket, er planene om å etablere et såkalt rakettskjold (avansert rakett- og radarsystem) på norsk jord eller i norske havområder. Det som nå skjer i Norge og Trøndelag, skjer også i andre europeiske naboland til Russland. Dette oppfatter russerne som en provokasjon, og Norge må ta disse reaksjonene på alvor. Hvorfor skal Norge plutselig bli en del av et våpensystem vi tidligere har gått sterkt imot og som vil føre til rustningskappløp og økt spenning? Er Norge direkte truet av Russland eller andre stater?

Mange innen forsvarsledelsen har uttalt at Norge er verken mer eller mindre truet. Russlands oppførsel overfor land som tidligere tilhørte det gamle Sovjetimperiet, er lite relevant for forholdet mellom Norge og Russland. Kampen om Arktis blir også trukket fram. Til nå har Norge hatt et godt forhold til russerne i dette området, men det kan endre seg hvis Norge oppfattes som USAs forlengede arm i polområdene.

Norge er også gjennom sitt NATO-medlemskap trukket inn i den spente situasjonen mellom de baltiske statene og Russland. Da USA oppdaget at Trøndelag lå gunstig til for hurtige aksjoner i Baltikum, var planene om en base på Værnes klar. Den største trusselen for Norge oppstår når Russland føler seg truet av amerikaniseringa av det norske forsvaret. Forhåndslagrene og USA-basen på Værnes er ikke en NATO-avtale, men en tosidig avtale med USA. Det er grunn til å anta at Værnesbasen ikke er plassert i Trøndelag for å trygge norske grenser eller fordi Norge er truet, men fordi Trøndelag er strategisk plassert omtrent like langt fra Barentshavet og Østersjøen.

Det er USA som eier alt militært materiell i fjellhallene i Trøndelag. Uten å spørre norske myndigheter bestemmer de selv hvor og når materiellet skal brukes. Siden 1980-tallet har USA hentet ut og brukt materiellet og våpnene i flere kriger og konflikter rundt omkring i verden. I en konfliktsituasjon mellom USA og Russland kan m.a.o. Trøndelag være et svært aktuelt mål for et militært angrep. Valget av Donald Trump som president i USA, har forsterket denne frykten.

SV er svært negativ til amerikaniseringen av det norske forsvaret. I stedet må Norge ta grep for å gjøre oss mer uavhengig av Trumps uberegnelige forsvarsstrategi. Norge må beholde et defensivt, men troverdig nasjonalt forsvar. Norge må også søke et sterkere forsvarssamarbeid med våre naboland i Norden. SV vil aktivt arbeide for at Norge slutter seg til FN sitt arbeide for å forby atomvåpen. For Norge er det også viktig å opprettholde handel- og kulturforbindelser med Russland. Vi må si nei til våpenindustriens og maktsyke statslederes våpenopprustning. Trøndelag må ikke bli en slagmark mellom USA / NATO og Russland. De 4000 feltsengene i fjellhallen på Stjørdal må forbli ubrukt. På vegne av våre barnebarn må vi aldri tape troen på fred og nedrustning.

stortingskandidat for SV i Nord-Trøndelag

Seniorgruppa i Nord-Trøndelag SV