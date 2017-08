– Høyre har stått for det største medisinske mirakelet siden penicillinen!

Debatt

Høyre i regjering har innført en fraværsgrense som har gjort at fraværet er redusert med 40 % og antallet elever som får ikke-vurdering har gått ned. Elevene er mer til stede og lærer mer. Lærerne bruker mindre tid på å repetere ting som allerede er gjennomgått, bare fordi noen av elevene var borte timen før.

Nå er det på tide at Ap en gang for alle avklarer hva de mener om fraværsgrensa og hva alternativet deres er. Gaute Skjærvø skriver i Innherred den 1. august 2017 at Ap vil «begrave FrP og Høyres fraværsgrense på historiens skraphaug, en gang for alle».

Ap har vinglet om fraværsgrensen i årevis, men har landet på at de skal ha et fraværsreglement, men at de skal kaste regjeringens fraværsgrense. De skal altså reversere, men hva de skal bytte den ut med er høyst uvisst. Vinglingen til Ap går ut over elevene.

Vi stiller krav til de vi forventer noe av. Alle fortjener å bli stilt krav til, nettopp fordi det å stille krav er å bry seg. Det er det fraværsgrensen handler om. Skolen har nå en plikt å varsle elever som begynner å nærme seg grensen. Det gjør at man kan fange opp elever som står i faresonen for å droppe ut eller som har psykiske vansker. Det gjør at skolen kan bli bedre til å forebygge.

Å reversere fraværsgrensen slik Ap vil, går helt fint for de elevene som har foreldre hjemme som stiller tydelige krav og forventninger til oppmøte. For de elevene som det ikke blir stilt strenge krav til, vil en tape på at fraværsgrensa fjernes.

Det går i riktig retning i norsk skole. Fraværet stuper, elevene lærer mer og gjennomføringen i videregående går opp. Vi trenger fortsatt en regjering som satser på en god kunnskapsskole som tør å stille krav og som gir muligheter for alle.

Anna Konstanse Holan Almli

Høyres ungdomskandidat i Nord-Trøndelag