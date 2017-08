Nedbygging av dyrkajorda er et STORT feilgrep!

Debatt

I oppslag i Trønder-Avisa i går og i dag omtales planer for nedbygging av store arealer verdifull matjord i sentrale deler av Levanger. Ordfører Svarva (AP) går høyt opp på banen og støtter disse planene.

Heldigvis ser det ut til at sterke politiske krefter vil motsette seg disse planene, og som representant for Venstre i fylkestinget vil jeg støtte denne motstanden fullt ut.

Dyrkajord og dyrkbar jord er en minimumsressurs i vårt land og i de fleste andre land i verden. Matproduksjon på denne jorda sammen med ressurser fra havet skaffer det meste av den maten vi mennesker skal leve av.

Folketallet vokser veldig fort i store deler av verden, og svært mange Land trenger sårt åp beholde maten sin sjøl til sin egen befolkning.

Norge har vært og er en storimportør av mat til befolkningen og for til våre husdyr. Venstre mener vi må øke vår gen matproduksjon og minimalisere vårt behov for matimport. Venstre mener derfor at vi må ta godt vare på den begrensede dyrkajorda vi har og de svært begrensede dyrkbare arealene våre.

Denne saken ble reist av meg i en interpellasjon i fylkestinget i Nord-Trøndelag i desember 2016 hvor jeg fikk oversendt følgende forslag til fylkesrådet og miljøutvalget for oppfølging:

«Fylkestinget ber om en snarlig tilbakemelding på hvilke tiltak som er og blir planlagt for å minimalisere forbruket av dyrka og dyrkbar jord til jernbane, veifornyelser/veiutvidelser, boligbygging og oppbygging av infrastruktur. Videre ber man å få en oversikt over tiltak som kan gjøres for å minimalisere forurensningen av dyrkajorda langs E 6 og andre hardt trafikkerte veier i fylket.»

Fylkesråd Hallem fremmet på vegne av fylkesrådet en egen sak vedrørende denne oversendelsen i fylkestinget på Røros i juni 2017, og der gav han og fylkesrådet uttrykk for sterke politiske føringer for å redusere forbruket av dyrkajord.

Jeg håper dette synet får gjennomslag i den videre behandlingen av plansaken i Levanger, og Venstre setter sin lit til at landbruksmyndighetene under Fylkesmannen avgir innsigelser mot den planlagte utbygginga i Levanger bl.a. ut fra Stortingets vedtak om bevaring av dyrkajorda i vårt land.

Venstres gruppeleder

i Fylkestinget