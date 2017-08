Disse hotellplanene i Levanger ble aldri noe av

Debatt

Det strides om å ta dyrkamark fra Mo gård til boliger og næring. Men det finnes også andre muligheter, fantastiske gode muligheter ved å utvide ytre havn utover fjordgrunnen.

Noe er utvidet. I mine guttedager lå område der Nordtroll, Persøy Liftutleie og gulrotannlegget til Fritjof Sandstad under vann.

Det er store muligheter, å gå videre utover sjøbunnen. Og få en helt ny bydel for både boliger og næring.

I den tiden jeg hadde båt var det en merkestaur som markerte slutten på fjordgrunnen. Og det var langt fra land.

Jeg tror at vi kan utvide ytre havn til minst det dobbelte, slik ytre havn er i dag.

Jeg legger ved en eldre tegning fra planene om nytt hotell som skulle bygges på grensen mellom indre og ytre havn.

Her har arkitekten (ukjent) markert en utvidelse av ytre havn med boliger. Men mer kan utvides utover fjordgrunnen.

Men det må masse til. Mye masse. Jeg regner med at kommunen har mye fjell og berg som kan skytes ut og transporteres til havna.

I fremtiden må nok noe dyrkamark på Moan før eller siden vike for en utvidelse, ellers blir det vel ekspropriering. En bondegård kan vel ikke ligge inne i en by.

Når jeg kjører inn til byen, der kornåkrene står helt inn til veikanten tenker jeg på: at dette er mat. Det burde være en bestemmelse om at mat ikke skal dyrkes nærmere en fire meter fra trafikkerte veier. Vi får vel inn nok eksos gjennom lufta, uten at vi også skal få den inn gjennom mat.

Men i første omgang kan byen utvides på Ytre havn både for boliger, varehus og annen næring. Jeg håper også på et hotell.

Asbjørn D.K. Eklo