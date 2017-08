Høyre må få bakkekontakt

Debatt

Når Høyres stortingskandidat Elin Agdestein sammen med Børge Brende lover at vi fortsatt skal bruke fellesskapets midler på å forlenge oljeavhengigheten er det uansvarlig og uanstendig. De dyktige folka og industrien vår trenger politikere som ser lenger enn til neste valg. Det viktigste for Nord-Trøndelag er at vi bygger opp ny industri, stimulerer til et mer mangfoldig næringsliv og tar vare på ressursgrunnlaget vårt.

I Innherred tirsdag 15. august sier Brende at vi fortsatt skal satse på olje- og gassnæringa. Han bekrefter altså at Miljøpartiet De Grønne trengs hvis vi skal ha arbeid og velferd i framtida. For det er ikke Høyre som bestemmer hvor mye utslipp klimaet vårt tåler. Klimaet vårt tåler ikke at vi pumper opp mer olje og gass. Det har hele verden tatt konsekvensene av, og omstiller seg derfor i rasende fart fra fossil energi til fornybar energi. Det burde Høyre også forholde seg til.

Men tvert imot er regjeringspartiene, og de andre store partiene på Stortinget altså enige om å satse pengene våre på at verden ikke skal klare å løse klimakrisa. De går for dobbelt tap for norsk økonomi: Enten klarer ikke verden å oppfylle Paris-avtalen og livsgrunnlaget blir enda mer presset. Eller så klarer verden fint å løse klimakrisa, mens oljeavhengige Norge sitter med masse olje og gass som vi ikke får solgt.

Nord-Trøndelag er full av muligheter. Industribedriftene vi har kan støttes i å omstille seg og kompetansen må bygges videre på. Naturressursene våre legger solid grunnlag for ny industri på fornybare, biologiske ressurser fra havet og fra landjorda. Vi kan satse på fornybar energi, der Brende sjøl påpeker at Kværner Verdal har fortrinn innen havvind. Vi kan sørge for å gjøre det lett for primærnæringene og små bedrifter å etablere seg og drive miljøvennlig.

Det viktigste for arbeidsplasser på Verdal, i Nord-Trøndelag og livsgrunnlaget på jorda, er at vi får politikere som skjønner tida de lever i. Miljøpartiet De Grønne skal ikke legge ned en eneste arbeidsplass over natta. Tvert imot skal vi bygge nye arbeidsplasser. I motsetning til Høyre tar vi konsekvensene av det vi vet, om naturen, om klimaet og om norsk økonomi. Verden kommer til å løse klimakrisa, og Miljøpartiet De Grønne vil at Norge er en del av løsningen. Det er mulig, om vi velger politikere som vil ta vare på framtida.

Ingrid Liland

Førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne Nord-Trøndelag