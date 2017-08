Stopp store klasser!

Debatt

Ett av SVs fem hovedkrav for et samarbeid med en arbeiderpartiregjering, er en lærernorm på skolenivå der 1.-4 trinn har max 15 elever pr lærer, og 5.-10. trinn har max 20 elever pr lærer. Arbeiderpartiet har endelig begynt å snakke om klassestørrelse, og det er bra! De vil imidlertid ha denne normen på kommunenivå. For kommuner med grendeskoler, vil dette medføre at ungene på de største skolene ikke får samme oppfølging fra læreren.

Elevene i en klasse er veldig ulike, noen er innadvendte og blir ofte oversett når andre kjemper om oppmerksomheten. Noen fikser oppgavene de blir satt til uten å jobbe noe som helst, disse trenger utfordringer som gir dem trening i å arbeide. Hvis de ikke får det, lager de ofte uro i klassen. En god del har vansker med å lese og skrive. Flere bor to steder, og glemmer utstyr fordi det ligger i den andre heimen. Mange tør ikke stille spørsmål fordi de er redde for at de andre skal synes at de er dumme. Osv, osv.

Det snakkes mye om tidlig innsats. Virkelig tidlig innsats må settes inn under graviditeten, i barselsåret og i barnehagen. Når de kommer til skolen, er det ofte veldig sent å sette inn tiltak. Skal læreren ha sjanse til å avdekke og forebygge senskader, må klassene har færre elever.

Mange lærere har sluttet i yrket fordi de ikke strekker til, det er for mange som trenger hjelp, og behovene er så ulike. Derfor vil SV har en norm 15 elever på 1.-4. trinn og 20 elever på 5.-10. trinn – på skolenivå.

God skolestart og godt valg!

Siv Furunes

2. kandidat for Nord-Trøndelag SV