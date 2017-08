Trygge arbeidsplasser er det viktigste for fortsatt velferd

Debatt

AP fører en alt for enkel og feil retorikk om skatt. Høyre fører en skattepolitikk som skal legge til rette for flere jobber etter det største fallet i oljeprisen som Norge har opplevet noensinne, dette rammet Norge betydelige hardere enn finanskrisen. Høyre fører en politikk for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag. Nå har du valget mellom Erna som fortsatt statsminister eller Jonas som kan bli avhengig av Rødt og MDG for flertall i stortinget, det vil sette jobb og velferd i fare.

På kort sikt dreier vår næringspolitikk seg om å sikre høy sysselsetting og lav ledighet. På lang sikt handler det om å ruste næringslivet for de enorme endringene som vi ser kommer.

Vi trenger nye vekstmotorer i norsk økonomi og vi trenger flere vekstbedrifter i hele landet. Det handler om at bedrifter, både store og små, skal kunne investere for fremtiden og sikre trygge og gode arbeidsplasser.

Derfor fører vi en skattepolitikk der det private eierskapet styrkes, og der det skal lønne seg å jobbe, investere og spare. Og vi senker formuesskatten for å styrke norsk privat eierskap.

Selskapsskattesatsen har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 24 prosent i 2017. Ifølge skatteforliket skal satsen ned til 23 prosent i 2018.

Vi har en historisk styrking av samferdsel, spesielt i Trøndelag som får ny E6 fra Åsen til Ullsberg. Den nye tunnelen gjennom forbordsfjellet reduserer alene reisetiden til Stjørdal med 10 minutter fra Åsen. Varer, tjenester og mennesker skal fortere frem. Dette skaper både arbeidsplasser og bedre fremkommelighet. Derfor er god samferdselspolitikk også god næringspolitikk.

Vi vil også at det skal bli enklere å drive og ikke minst starte bedrift i Norge. Og at det skal bli enklere for alle å bruke offentlige tjenester.

Vi anslår å ha redusert næringslivets kostnader for å oppfylle lover og regler med cirka 7 milliarder årlig i vår regjeringsperiode, målet er 15 milliarder i reduserte kostnader for næringslivet ved utgangen av neste år.

Regjeringen trygger arbeidsplassene ved å legge til rette for kunnskap og innovasjon

Den kanskje viktigste av regjeringens satsinger er kunnskap og innovasjon. På lang sikt er det viktig at barna våre får den beste utdannelsen og at forskerne våre ligger i forkant med kunnskap som er etterspurt av dem som skaper jobbene.

Det er blitt klart for mange at vi ikke brukte de åtte årene under den rødgrønne regjeringen med eventyrlige oljeinntekter til å forberede oss på tøffere tider. Todelingen i norsk økonomi over mange år har gjort at vi kom bakpå når det gjaldt innovasjon, gründerskap og næringsrettet forskning.

Vi har for få lokomotiver med høy innovasjonsinnsats. Små- og mellomstore bedrifter investerer for lite i forskning og utvikling. Vi har for få selskaper med ambisjoner om vekst.

Og vi har for lite kommersialisering av forskning ved norske universiteter. Det mangler nok ikke på ideer, men veien fra idé til den skaper arbeidsplasser er for lang. Dette er i stor endring og Trøndelag er utpekt internasjonalt som en av de regionen på verdensbasis som har et sterkt voksende miljø for grunderskap og nyetableringer. Det har skjedd et taktskifte på innovasjon.

Regjeringen har lagt frem og Stortinget har vedtatt en ambisiøs langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Fordi det legger et viktig grunnlag for det vi skal leve av i fremtiden. Til sammen har vi faktisk økt satsingen på næringsrettet innovasjon med 60 prosent – eller 2,8 milliarder (dette inkluderer 2017 budsjettet) mens vi har sittet i regjering.

Disse pengene skal gå til ordninger som vi vet virker. Vi vet at 1 krone til forskning i bedriften, gir to kroner fra bedriften som igjen gir syv kroner i verdiskaping. Og vi vet at næringslivet bruker stadig mer penger på egen FoU.

I statsbudsjettet for 2017 foreslo regjeringen å styrke oppfølgingen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med 530 millioner kroner. Regjeringens forslag til statsbudsjettet er anslått til å gi en realvekst i FoU utenom Skattefunn på 3,1 prosent på egen FoU.

Andreas Jenssen Hjelmstad

Gruppeleder Levanger Høyre