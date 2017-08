MDG og bakkekontakt

Debatt

I Innherred 17. august kritiserer MDGs Ingrid Liland Høyre for en uansvarlig politikk. Under overskriften «Høyre må få bakkekontakt» angriper hun kommentarer vi ga til avisen om at vi fortsatt skal satse på olje- og gassnæringen. Hvem som har bakkekontakten, er høyst diskutabelt.

MDGs politikk innebærer å avvikle 250 000 arbeidsplasser de neste 20 årene. Dette er arbeidsplasser høyt i verdikjeden, som står for stor verdiskaping og bidrar til videre teknologiutvikling i tilliggende industrier. En slik politikk vil ramme Trøndelag og regionen ekstra hardt.

Inntektstapet for staten samlet sett innebærer at velferdstjenester innen helse, skole og trygderettigheter ikke kan opprettholdes på dagens nivå. Det er bemerkelsesverdig at de partiene som er minst opptatt av statens inntektsside er de som har mest offentlige penger å bruke. På det punktet står MDG i en felles tradisjon med SV og Rødt, altså APs mulige samarbeidspartnere på Stortinget. En slik uansvarlighet kan ikke Høyre være med på.

Miljøargumentet holder dessverre heller ikke mål. Produksjon av norsk olje og gass har lave utslipp av CO2 og det stilles svært høye krav til miljø og HMS. Norsk olje- og gassindustri opparbeidet seg en internasjonalt ledende posisjon med hensyn til miljøvennlig leting og produksjon av olje og gass. Gjennom et kontinuerlig arbeid med å utvikle ny teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslippene fra virksomheten, er Norge i dag best i klassen når det kommer til miljøvennlig leting og produksjon. Hvis Norge avvikler sin olje- og gassvirksomhet, vil andre land dekke etterspørselen. Det vil være land som har høyere utslipp og lavere standarder.

Bærekraft er viktig og bør være et styrende prinsipp i utformingen av all politikk, men for at begrepet ikke skal misbrukes er det viktig å ta inn over seg noen realiteter. Det en hard realitet at bruken av fossil energi må reduseres om vi skal unngå at temperaturøkningene fortsetter. Samtidig vet vi at verdens befolkning vokser og trenger mer energi. Vi vet også at naturgass har lavere klimagassutslipp enn kull. Det også utvilsomt at olje vil være etterspurt i mange år fremover og at en rekke andre land–som verken har fungerende demokratiske institusjoner eller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet–står klare til å levere.

Det vi kan være enige med MDG om, er at norsk økonomi trenger å omstille seg slik at vi får flere ben å stå på, og blir mindre avhengig av olje og gass. Vi har nå styrt i en mer krevende tid for økonomien med oljepris ned mot 30 dollar fatet. Men vi har kommet stryket ut. Dette fikk regjeringen nylig anerkjennelse for av DNB-sjef Rune Bjerke. Arbeidsledigheten går ned, vekstkraften tar seg opp, og det skapes flere nye jobber. Vi er på rett vei. Men det krever fortsatt bakkekontakt.

politisk rådgiver,

Utenriksdepartementet