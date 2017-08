Hva velger landets nest største vegeier?

Debatt

Det nye Trøndelag fylke blir, når det er en realitet fra nyttår, landets nest største vegeier. Bare Staten vil ha ansvar for mer kilometer veg enn det som det nye fylkestinget skal håndtere i Nord- og Sør-Trøndelag. Mange ser nok med spenning på hvordan dette eierskapet blir håndtert, og om det blir annerledes enn det vi kjenner i dag?

Dagens fylkesveger består av «de gamle» fylkesvegene, men etter 2010 også det som ble kalt «øvrige riksveger». Hos oss på Innherred betød det siste at blant annet Jamtlandsvegen ble til FV72, og dermed underlagt fylkestingets ansvar.

Asfaltløftet. Ett av de siste store løftene på «de gamle» fylkesvegene, er overgangen fra grus til fast dekke. Dette er en sak som fylkespolitikerne holdt på med i mange, mange år, og som de nå er i ferd med å realisere. For ti år siden var under halvparten av nesten 1800 kilometer med fylkesveg belagt med asfalt. I dag er man i ferd med å nå målet om fast dekke på de fleste vegene. Når dette kunne gjennomføres planmessig gjennom mange år, var det først og fremst fordi fylkestinget hadde årlige overføringer fra NTE som de delvis øremerket dette formålet.

Etter vegreformen i 2010 har fylkespolitikernes fokus blitt flyttet mer over på de større fylkesvegene. Det er ikke minst brukt mye tid på FV17, den som går fra Asphaugen, via Namsos, til grensa mot Nordland. Målet var en helhetlig utbygging fra Steinkjer til Namsos, men det ble bare halvvegs fordi det viste seg umulig å få full oppslutning fra kommunene.

Hva nå? Lørdag kunne vi lese i lokalavisa at det nå pågår arbeid og det gjøres store investeringer på 150 kilometer med fylkesveg i Verdal. En etterlengtet opprusting for brukerne av vegene, og et godt eksempel på at våre fylkespolitikere har blikket i flere retninger selv om de har fått ansvar for flere kilometer med veg.

Det nye Trøndelag fylke har mange store vegprosjekter i ermet, både i nord og i sør. De har ikke NTE-penger å legge i potten, men er mer enn villig til å spe på med bompenger. Det er grunn til å vente i spenning på det nye fylkestingets vegprioriteringer. En ting er opplagt: Vi må både passe på og stille gode krav for å oppnå en rettmessig andel ny veg og være sikre på at eksisterende blir vedlikeholdt.

(Lederkommentar i Innherred 22. august 2017)