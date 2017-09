Hvor går Arbeiderpartiet?

Debatt

Arbeiderpartiet har fra 1945 og opptil midten av 1980 årene, stått for en bred samlende samfunnsdebatt som har ført til at de har vært i posisjon og styrt landet det meste av disse årene.

Riktignok har det vært harde debatter om NATO og EU-medlemskap, som har påført partiet djupe sår og splittelser, men har blitt reddet delvis av opposisjon på borgerlig side. Selv om det har røynet på de siste stortingsvalgene, med en oppslutning på + - 36 prosent og kompromissvilje fra SV og SP, så har det jo gått bra. Ap har vært drivkraften for velferdsstaten, og full sysselsetting har vært jobb nr. en. Joda, det har vært andre som har styrt, uten at kompassnåla har ført oss alt for langt ut i myra. De siste 4 årene har H og Frp, med støtte fra Krf og V, ført til at vi på nytt er på tur ut myra. Så langt ut, at vi merker at myra er både bløtere og dypere. Og Ap er under 30 prosent.

Hvorfor er Ap under 30 prosent? De var i regjering i 1940 da krigen brøt ut, og hadde vært i regjering et par korte perioder på 1930 tallet. Hvis vi ser bort fra Samlingsregjeringen i 1945, og går til det første ordinære stortingsvalget etter krigen, så hadde Ap rent flertall. I ryggen hadde de valgprogrammet som de hadde gått til valg på før 1940, og som de måtte tilpasse den nye situasjon etter krigen. Og selvfølgelig måtte landet gjenoppbygges, det var det stort sett tverrpolitisk enighet om.

Hvis vi tenker oss at strategene i Ap den gang, samtidig med at de gjenreiste landet, tenkte som så at nå har vi sjansen til å gjennomføre våre programløfter «likhet, trygghet og brorskap». En slags «liten ubevepnet revolusjon». For dette var Sosialdemokratiets politiske ideologi før krigen, etter å ha stått med lua i handa i flere mannsaldre. Ola og Kari var arbeidsomme og smått om send reiste landet seg fra asken, og det på tross av at man i starten manglet det meste. Levestandarden steg, og middelklassen ble den dominerende i arbeiderbevegelsen.

Så fant vi olje ute i Nordsjøen og pengene rant inn i statskassen. Vi kvittet oss med all statlig gjeld og begynte å sette penger på bok (Oljefondet utland). Dette var meget fornuftig og stort sett tverrpolitisk enighet om. Nå økte levestandarden merkbart raskt, kanskje for raskt, og de som arbeidet i Nordsjøen tjente store penger.

I stor grad var dette forholdsvis unge folk i sine beste år med kompetent utdannelse. Og de fleste kom fra middelklassen.

Så skjedde det, at på slutten av 1980-årene begynte (etter min mening) Ap å dreie kursen, sakte men sikkert mot Høyre.

Det begynte med diverse privatiseringer. Det ble en merkbar omlegging innenfor landbruket. Og det samme skjedde innenfor fiskeri. Og denne privatiseringa har bare fortsatt.

For hvert valg utover så sank velgerandelen for Ap, mens den steg for Høyre og Frp. Og den har bare fortsatt.

Nå den 11. september er det valg på nytt Storting, og etter utsiktene å dømme frister det ikke med 4 nye år med H og Frp i regjering. Eventuelt støttet av Krf og V.

Og så er det det da, at Ap har stemt MED denne blåeste regjeringen vi noensinne har hatt, i mange saker som jeg er i mot.

Det snakkes om det «Grønne skiftet. Hvorfor vil da Ap konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja? Eventuell oljeutvinning her blir i såfall midt i matfatet vårt! Dessuten har vi alerede funnet mer fossile energiressurser en jorda tåler. Hvorfor leter vi etter mer? Jeg minner om Parisavtalen, hvor ca. 170 land har skrevet under. I denne avtalen er maks 2 grader global oppvarming øvre grense. Helst burde vi ned mot 1,5 grader, står det i avtalen. I tillegg kommer plast og spesialavfall, som truer artsmangfoldet og næringskjeden vår.

Det må bli slutt på privatisering av skoler, barnehager, eldreomsorg og store veiutbygninger. Går Ap inn for å privatisere NSB også? Hvorfor skal noen gjøre profitt på sånne tjenester?

Det er først og fremst dette som har skjedd i Ap de seneste årene. Og jeg er av den mening at dette gjør at Ap taper velgere og kommer under 30 prosent.

Det er derfor jeg spør: Hvor går Arbeiderpartiet?

Og dette har ført til at jeg de siste 6-7 årene, har vurdert om Ap er det partiet jeg bør gi min stemme til?

Jeg er kommet til:

1. Jeg ønsker regjeringsskifte!

2. Jeg gir min stemme ett hakk til VENSTRE for Ap.

Godt Valg!

Arne Aasan

Mosvik/Inderøy