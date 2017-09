Debatt

Før valgkampen startet var Erna Solberg ute med sin frykt for at dette ville bli en skitten valgkamp, underforstått besørget av venstresida. Det kom sikkert noe skittent derfra uten at jeg la så mye merke til det. Men det jeg la merke til var kampanjen mot Jonas Gahr Støre. Den var svært godt regissert og helt sikkert nøye planlagt. JGS skulle ikke angripes for politikken til AP, men det var personen som skulle tas og det kraftig. Det var mye som ble brukt mot han, alt fra hvor bestefaren og faren fikk sine formuer fra, til påstander om svart arbeid, vennetjenester og hvor formuen til JGS var plassert. Kan en slik man bli statsminister var spørsmålet som ble stilt. Kan en kapitalist bli statsminister? (Ja, selvfølgelig kan han det, men ikke hvis han er fra Arbeiderpartiet.)

Det var som å oppleve en amerikansk valgkamp. Det var om å gjøre å grave fram så mye skitt som mulig, sannhetsgehalten var det ikke så nøye med. Budskapet ble spredt i alle former for media, spesielt i de sosiale. Her regjerte nettrollene med sine delinger og til dels grove kommentarer. Jeg så lite eller ingen ting av slike personangrep mot politikere på høyresida, kanskje bortsett fra noen angrep på Sylvi Listhaug. Men det var angrep bunnet ut i politikken hun fronter, ikke ut fra arv fra fedrene eller andre helt personlig saker. (Jeg forsvarer heller ikke slike angrep.)

Jeg opplevde heller ikke at det var noen politikere fra høyresida som gikk ut og kritiserte kampanjen mot JGS, selv om at vår statsminister tidlig var ute med sin frykt for en skitten valgkamp. Men vår statsminister gikk hårdt ut mot videoen som AUF i Nord-Trøndelag hadde produsert – den var noe av det verste hun hadde sett. Hun støttet også flere av Listhaugs kontroversielle uttalelser. Og som statsminister – hele Norges øverste politiske leder – tok hun ikke klar avstand fra hetsen og drapstruslene som rammet AUFs valgte leder.

Årets valgkamp må være den verste i landets historie. Det var til å bli kvalm av (og for første gang i mitt lange liv så jeg ikke på partileder-debatten, jeg orket ikke). Det er å frykte at det er slik valgkamp vil bli i fremtida. Og er det sant som enkelte hevder at kampanjen mot JGS var bestilt og betalt av noen, blir jeg skremt – da har demokratiet tapt. Sosiale medier er et farlig redskap. Det ble lagt ut og videreformidlet en drøss «dokumenter» hentet fra et utall useriøse nettsteder, og alle slike «dokumenter» fikk et påheng av mange titalls, ofte hundrevis av usaklige og hatske kommentarer. Valgkampen ble et paradis for nettrollene!

«God valgkamp» vil fra nå av kun være et historisk begrep!

Ulf Thyrhaug

(Som ikke stemmer AP)