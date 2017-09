NTE støtter lokal kultur og idrett

Debatt

Også denne sommeren har vi fått oppleve et enestående kulturliv i Nord-Trøndelag. Musikk, sang og teater, humor og alvor har samlet titusener til unike opplevelser. Nå når sommeren er unnagjort, er det tid for å takke dem som har gjort opplevelsene mulig.

Steinkjerfestivalen, Norsk Revyfestival, Olsok på Stiklestad, Opera Trøndelag, Pe-Torsa, Herlaugspelet på Leka og Duun-stemnet på Jøa er arrangementer som synes godt i landskapet. Legg til alle de mindre, men like fullt viktige lokale arrangementer og vi ser bredden i hele det nordtrønderske kulturlivet, fra gapskratt til historisk refleksjon. Hvert år blir dette gjort mulig når ildsjeler legger ned både kreativitet, engasjement og tid i å skape gode opplevelser, gode møteplasser og kulturell verdi. Tusen takk til alle dere!

NTE har gjennom en årrekke hatt gleden av å samarbeide tett med mange av festivalene og kulturarrangementene i fylket, takket være ildsjelene som gjør sine arrangementer til tydelige arenaer også utenfor sitt eget lokalsamfunn. Store og små kulturarrangementer gjør regionen rikere, vi som jobber og bor utvikles gjennom kulturopplevelsene. Aktivitetene binder oss sammen, skaper identitet gjennom felles opplevelser og felles erfaringer. Nettopp slike opplevelser gir oss også god ballast til å møte det fremmede, det ukjente, med nysgjerrighet, åpenhet og toleranse.

For NTE er det viktig, og positivt, å bli assosiert med det kreative mangfoldet som kultur- og idrettslivet representerer. Det gir oss synlighet over hele regionen og vi vet at våre kunder setter pris på at vi gir noe tilbake til lokalsamfunnene. I tillegg er attraktive lokalsamfunn viktige for framtidig rekruttering, etter som også de nye medarbeiderne vi trenger i årene som kommer, er opptatt av at livet er mer enn jobb.

Sommerens arrangementer, i likhet med alle andre aktiviteter innen kultur og idrett, er grunnleggende forutsetninger for livskraftige lokalsamfunn. En rik og mangfoldig kultur bidrar dermed i stor grad til bolyst og til å gi regionen og næringslivet her verdifull styrke i kampen om kompetent arbeidskraft og ny næringsutvikling.

Takk til alle dere som har brukt vår og sommer til å forberede og gjennomføre årets kultursommer, for deres utrettelige innsats og for de mange gode opplevelser deres kreativitet og engasjement har gitt oss!

Dagfinn Brendmo

sponsoransvarlig i NTE