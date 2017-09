Ingen er tjent med et dårlig arbeidsmiljø

Debatt

Verdalspolitikerne fikk nok en gang forelagt seg et brev fra brannmannskapene i Verdal hvor de kritiserer ledelsen i etaten. Det er et knapt halvår siden sist et lignende brev ble sendt, også det i forbindelse med sak om framtidig organisering av etaten når samkommunen opphører ved nyttår.

I det siste brevet foreslår de blant annet at ledelse kjøpes inn fra Brannvesenet Midt IKS (Steinkjer) inntil man vet hva som vil bli krav til norske brannvesen i framtiden. Klarere kan det knapt sies.

Hvor skar det seg? Men selv om kritikken og forslagene er konkrete nok i seg selv, så fremstår hele saken likevel litt underlig sett utenfra. Man tar seg i å lure på hvor og når det egentlig gikk galt. Her henvises det både til uavklarte fremtidige krav, dårlig arbeidsmiljø over flere år og dårlig ledelse. Folk skal til og med ha sluttet på grunn av det dårlige miljøet.

Det er lett å skjønne at de ansatte er frustrerte. Samtidig er slike konflikter ofte komplekse, og det spørs om brev til politikerne er rette veien å gå. Ledelsen vil ha en versjon, de ansatte sin versjon.

Og så er det stille fra Levanger. Er det bare brannmannskapene i Verdal som er misfornøyde med ledelsen?

Bakpå å vente. Ledelsen på sin side sier de har planer for ulike tiltak, men at disse er satt på vent til den videre samarbeidsmodell for brannvesenet er avklart. Det virker litt bakpå. Særlig hvis det stemmer at misnøyen har vart helt siden 2010. Et dårlig arbeidsmiljø blir vanligvis ikke bedre av seg selv bare man venter litt. Hadde det ikke heller vært lurt å heller ta tyren ved hornene og jobbe skikkelig med arbeidsmiljøet slik at det i seg selv kunne vært med å avklare videre samarbeidsmodeller?

Konklusjonen må iallfall bli at dette må ryddes skikkelig opp i omgående, slik også politikerne sa klart ifra om i formannskapet sist uke. Det skapes mange spørsmål og grobunn for undring i denne saken.

Dette kan fort være med på å svekke omdømmet til hele etaten, og det er det ingen som er tjent med.