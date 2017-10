Dårlig gatebelysning utenfor Levanger sentrum

Debatt

Det er høst, det er mørkt og man trenger lys for å se, både gående og kjørende, men hva når det mangler gatelys, ikke bare lysanlegg, men lys fra pærer osv. I flere gater kobles lyset ut på bestemte tidspunkt, hvorfor, jo, fordi Levanger kommune skal spare penger! Det kan navngis mange gater som ikke har lysanlegg i det hele tatt, og halve Okkenhaugvegen samt en stor del av Jamtvegen, har ikke noe heldekkende gatelys.

Levanger FrP tenker trafikksikkerhet for både gående, syklende og kjørende, og å koble ut gatelyset for å spare penger er jo å «gamble» med trafikksikkerheten for folk flest. Hvis det mot formodning skulle skje en trafikkulykke på grunn av manglende gatelys, vil da Levanger kommune stå frem for å ta på seg all skyld, fordi man skal spare penger?

Det er en skandale at man har et så dårlig utbygd gatelysnett rett utenfor sentrum, da det er i disse områdene hvor det virkelig trengs gatelys, da mørket er mer kompakt i enkelte områder. Man må være klar over at noen veger er gjennomfartsveger, og dermed en høyere risiko når mørket senker seg. F. eks mot Munkeby, deler av Jamtvegen og Okkenhaugvegen er det langt mellom lysene fra gårdsbrukene for å se noe som helst, når gatelysene glimrer med sitt fravær.

Harald Berg

Levanger Frp