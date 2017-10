Fem grunner til at «den syriske kvinnen» ikke representerer meg

Debatt

Da jeg kom til Norge hadde jeg ingen ideer om hvordan det er å leve i dette landet. Som mange fra arabiske land var jeg ei jente som vokste opp med en østlig kultur. Men min familie var ikke helt som andre, fordi mine foreldre hadde flyttet rundt i verden og var blitt åpen for andre kulturer.

Jeg lærte at kvinnen er likestilt mannen, og at vi må slåss for å få høyt nivå av kunnskap og utdanning. Hvordan finne en god jobb? Jeg lærte også mye fra min eldre søster. Hun fant alltid tid for å lese.

Da jeg startet å skrive, visste jeg at det er en ting som skal glede meg og som jeg ønsker å lykkes med. Det er noe jeg liker, og som jeg bruker når jeg skal forsvare meg som dame i et mannsdominert samfunn.

Etter at jeg kom hit til Norge har jeg blitt sjokkert av «den syriske kvinnen». Hun og de som etter lang tid i krig, kom til sitt nye land og tenker at dette er en perfekt plass til å skape seg et hjem, til å lage mat, rydde, vaske og bli gravid! De har ikke tenkt på å delta i arbeidslivet, men tenker som om de fortsatt er i Syria.

For det første. Jeg skrev aldri om kvinnene for at hun skal skilles fra mannen. Jeg skrev alltid at de skal bli seg selv, finne ut hvem de er, hvordan de kan nyte livet og bli en aktiv deltaker i samfunnet.

Noen syriske kvinner tenker at deres liv ikke representeres gjennom mann og hjem. «Jeg» er en uavhengig kvinne som har gjenkjent mitt ansvar som mor, kone, og husmor, men fikk ikke selvtillit for det.

For de andre. Våre barn er som speilbilder av oss. Når de lærer at de er ingenting, og at kvinnenes ansvar er bare for barn og hjem, vil de aldri bli skapende barn. Deres jenter vil ende opp om som husmødre og «slaver til mannen».

Jeg respekterer menn, men jeg støtter alle kvinner som har en jobb ute og inne. Jeg skal aldri ønske at mitt barn blir en kone som bare sitter hjemme og ikke deltar i arbeidslivet. Det fordi våre barn skal representere den framtidige generasjonen.

For det tredje. En mann skal aldri søke en «tom kvinne». Kanskje de tror at mannen vil elske dem så høyt og vil se på dem som perfekt. Men, mannen vil da søke nye kvinner. Da vil de som sitter tilbake kanskje forstå at vi ønsker oss noen med indre verdier, og ikke føle på tomhet.

Man skal elske seg selv for å ha muligheten til å elske andre. For å finne ut av det, må du flørte med deg selv.

For det fjerde. Det er noen som kan oppnå drømmen sin. Men selv om deres mann er vellykket i hans liv, betyr ikke det de er det. Hvert par vil være stolte av den andres suksess, men de må også gjøre noe selv for å lykkes.

Egentlig vil noen respektere deg bare fordi du er noens kone. Men du bør ha som mål at andre respekterer deg fordi du er flink, og fordi du ikke tilhører noen.

For det femte. Jeg er ikke frikjent fra min identitet, selv om det gjennom historien har vært mange kvinner fra mitt land som har satt preg på verden. Historien har registrert suksesser og kreativitet, og gjør det fortsatt. Jeg ser ikke på meg selv som perfekt, men hver syrisk kvinne som er «tom» representerer ikke meg. Det er kvinner som ser på seg selv som en halv person.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utplassert ukentlig på språktrening i lokalavisa.