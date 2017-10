Levanger kommune og budsjett 2018

Debatt

Budsjettet for Levanger kommune 2018 og økonomiplan 2018- 2021 ble vedtatt rekordtidlig den 27.09.2017 i kommunestyret. Dette skjedde 14 dager før statsbudsjettet ble lagt fram. I dagens statsbudsjett ser vi at kommunene får 200 millioner kroner som skal gå til tidlig innsats i barnehage og skole, og det samme til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

Under samfunnsmål og strategier i samfunnsdel i økonomiplanen 2018- 2021 er forebygging og tidlig innsats en av prioriteringene og under mål og strategier i kommunedelplan for oppvekst står følgende mål øverst: Alle barn skal få en best mulig start på livet og strategien er å oppnå dette ved tidlig og tverrfaglig innsats.

Med bakgrunn i dette foreslo SV i budsjett at det måtte finnes rom for Miljøarbeider i heimen på posten Barn og familie og «Home start familiekontakten» med inndekking uten å gå ut over rammene i budsjettet.

SV mente at ved å vedta dette imøtekommer man intensjonene om tidlig innsats og hjelp til familier i kommunen som trenger bistand. Dette ville ikke kommunestyret vedta. Et godt arbeid på dette området ville ha spart kommunen for penger på sikt. Vi stiller oss derfor noe undrende til at vi i kommunedelplaner lager mål og strategier som ikke følges opp i praktisk politikk.

Gunnar Løvås, SV