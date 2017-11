Det vanskelige valget

Debatt

Eller kanskje heller det at hvordan det går an at så mange andre mennesker tar feil! Kanskje bør jeg undersøke om det er en religion som passer for meg slik at jeg kan helgardere meg i fall det finnes et liv etter dette. Men hvilken religion og hvilken gud bør jeg satse på?

Siden jeg er oppvokst i Norge så er vel det mest naturlige å velge kristendommen og selvfølgelig protestantismen - ikke katolisismen eller den ortodokse utgaven. Men nå har vi jo fått mange nye landsmenn med islam som tro – kanskje det er noe for meg? Også her er det flere varianter, sunni, sjia eller sufisme. Jødedommen er vel ikke aktuell, men kanskje den nyeste av de abrahamittiske religionene, bahá’í.

Men hvor sannsynlig er det at det er blant religionene som har sitt opphav i Midt-Østen at jeg finner det rette svaret. Hvorfor ikke Hinduismen, der kan jeg jo velge mellom shaivisme, vaishnavisme, smartiisme eller shaktisme. Eller for den sags skyld Jainismen eller kanskje heller Buddhismen – da får jeg valget mellom theravada, mahãyãna eller vajrayana. Sikhismen kan også være en mulighet.

Det går jo også an å satse på en av de nye religionene som f.eks. Shinshūkyō, Cao Đài, Scientologi eller Satanisme. En siste mulighet kan jo være å vende tilbake til norrøn mytologi og satse på Åsatru. Nei jeg får heller gjøre som skomakeren, bli ved min lest – det enkleste er å fortsette som ateist og satse på at dette livet er det eneste vi har.(Og om jeg så skulle ta feil får jeg håpe på at den eneste rette gud forstår at valget ble for vanskelig for meg og at jeg får tilgivelse for det!)

Ulf Thyrhaug

Ateist