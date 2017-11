Et arrangement å være stolt over

Debatt

Onsdag og torsdag er det Industriens dag i Verdal. Dette er et arrangement som ikke har en veldig lang tradisjon, men som har befestet seg veldig godt og som har blitt mer og mer populært. Jeg tror det er flere grunner til det.

Det er mange konferanser og møteplasser rundt omkring. For den som søker slike arenaer er det mange å velge blant. Industriens dag i Verdal skiller seg ut på flere måter. Tydeligst på den måten at det i stor grad er folk fra industri og håndsverksnæringene som tar del i arrangementene. I motsetning til mange andre konferanser er ikke dette en møteplass som overbefolkes med offentlig ansatte, politikere, bankfolk eller andre som leverer sin tjenester til næringslivet. Det er åpenbart at næringslivslederne lokalt ser på arrangementet som svært matnyttig, både for å få vist fram hva de selv er opptatt av, for å få faglig påfyll og for å møte andre som er i den samme båten.

Møter de unge. Industriens dag har også klart å bli en interessant arena for skoleelevene i distriktet. Her kan den oppvoksende slekt komme tett på og lære om det lokale næringslivet. Det er ingen selvfølge at dette prioriteres fra skolenes side og fra de unge selv. Men går jeg rundt i området på Verdal videregående skole er det tydelig at her har man lyktes med dette. At dette er viktig er åpenbart. Det er ingen selvfølge at en bedrift i dag lykkes med å rekruttere morgendagens fagfolk. De koblinger som skjer på Industriens dag kan komme til å gi gode resultater om noen år.

Det faglige programmet bærer også preg av at denne møteplassen skal være jordnær og håndfast, som kan gi innspill og kunnskap som kan benyttes umiddelbart. Da er det heller ingen ulempe at man er flink til å vise fram noen av de felles satsinger som skjer i det lokale industrimiljøet. Prosjektet kompetansekraft er et eksempel på dette, noe som er blitt tydeligere og tydeligere for hvert år. Det kan nok i en viss grad tilskrives at de har blitt løftet fram på Industriens dag.

Det er godt gjort å etablere en slik arena i ei tid hvor vi oversvømmes av ulike lignende tilbud. Miljøet i Verdal har all grunn til å være stolte over Industriens dag. Jeg ser i alle fall fram til to interessante dager i denne uka.