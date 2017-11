Fættaskogen eller Ørin N

Debatt

Da jeg leste innlegget til vår ordfører Bjørn Iversen i Innherred 7/11-17, hvor han angriper Tore Granum i Fætten Vel) for å fare med usannheter, ble jeg kraftig provosert. Her mangler det innsikt, ydmykhet, empati og ikke minst «evnen til å gå i seg selv».

Jeg starter derfor innlegget med et kort utdrag fra «innledning til økonomiplan 2018-2021 Verdal Kommune»: Rollene henger sammen og påvirker hverandre, og i alle rollene må vi forholde oss til å samhandle med innbyggerne og aktørene i samfunnet forøvrig. Slik «samhandling» vil bli en stadig viktigere arbeidsform i tiden som kommer. Dette innebærer at kommunen i større grad skal forvalte lokalsamfunnets ressurser, og legge til rette for at aktører får bidratt med sin kunnskap og sine ressurser i samfunnsutviklingen.

Her er innlegget til ordfører Bjørn Iversen der han svarer Fætten vel på anklager rundt indutriarealene på Ørin.

Jeg har hatt mange innlegg om temaet i lokalavisen som omhandler forslag til hvordan områdene vest for E6 kan utvikles til det beste for befolkningen i kommunen/regionen. I disse innleggene har jeg kommet med ideer/forslag/muligheter til utnyttelse av et unikt sammenhengende friluftsområde for alle. Jeg har kartlagt sannsynlig disponibelt areal i eksisterende industripark (Ørin S). Jeg har stilt spørsmål. Jeg har etterlyst sannheter. Jeg har oppfordret politikerne til å komme med tilbakemeldinger.

Men de har vært tause. Jeg tar det for gitt at innleggene mine er lest og at tausheten derfor skyldes at jeg er i nærheten av sannheten. Jeg sitter derfor igjen med en følelse av total likegyldighet fra den politiske ledelse i Verdal kommune, hvor jeg skal knebles med taushet.

Tore Granum, styreleder i Fætten vel, hadde dette innlegget på trykk: «Utnyttelse av industriarealene på Ørin»

Fætten Vel har i flere innlegg etterlyst konkrete og sammenlignbare kostnader for å utvikle Verdal Industripark. I sin høringsuttalelse til kommunedelplan Verdal By 2016-2030, har Fætten Vel kommentert Ørin N med et eget avsnitt: - «Ørin N som industriområde er blitt borte, - er det gjemt eller glemt?» I denne høringsuttalelsen har Fætten Vel tatt for seg 11 punkter, et av disse er beregninger av kostnadene for utbyggingen av Ørin N, som Fætten Vel har fått tilgang til, beløper seg til 40-50 millioner. Fætten Vel har følgende konklusjon: «Det er med andre ord mer lønnsomt for kommunen å bygge ut Ørin N, istedenfor å utvide sørover (Fættaskogen).

Ordføreren påstår at Tore Granum farer med usannheter og sier blant annet i sitt innlegg: «Dette er både enkeltvis og i sum alvorlige anklager, ikke minst mot seriøse fagfolks arbeid. Ingen av disse påstandene medfører riktighet.»

Jeg oppfatter uttalelsene til Fætten Vel som en reaksjon på reportasjen i Innherred 14/10-17, hvor bla. ordfører Iversen sier: «Håper å sette fart på Ørin Nord utvidelsen snart – Tidligere har vi hatt anslag på 100-140 millioner, men dette har vært veldig grove anslag, og er fortsatt grove anslag»

Når ordføreren bruker uttrykk som «grove anslag, og at det er fortsatt grove anslag», må det være mulig for en velforening som er engasjert i saken og som i lengre tid har etterlyst dokumenterbare beregninger, å komme med følgene uttalelse med bakgrunn i reportasjen. «Det er ganske uhørt at ordføreren i en så alvorlig sak, fortsatt bare bygger på antagelser og ikke på dokumenterbare beregninger»

I min verden er det ikke store forskjellen på betydningen av «veldig grove anslag» og «antagelser.» Jeg vil derfor snu på flisa, at ordføreren beskylder Fætten Vel for å fare med usannheter er en meget alvorlig anklage, og krever en unnskyldning.

Jeg har gjennomført en vurdering av situasjonen i industriparken (oktober 2016). Ledige arealer som disponeres av kommunen og private. Ledige arealer som frigjøres pga utflytting, ledige arealer som skapes pga fortetting eller nedleggelser.

Jeg har tatt hensyn til at Ørin Overnatting er foreslått flyttet pga sikkerhet. Jeg har også tatt hensyn til uttalelsene til Verdal 2012 som foreslår at høyspentledning (1,2km) bør legges i jord.

Hvis man legger dette til grunn, er det ifølge mine beregninger et areal på størrelsesordenen 200 dekar som er mulig å ta i bruk for nyetablering.

En annen uttalelse fra ordfører Iversen i Innherred 14/10-17 som fikk meg virkelig til å stusse var: «Tallene kommer fra prosjektet Verdal 2012, som vi stadig jobber etter». Ordføreren satt selv i styringsgruppa for dette prosjektet. I rapporten ble det blant annet trukket fram at Ørin Nord gir en optimal utnyttelse av havner og havnenære områder, og at det kan øke den totale fleksibiliteten på industriområdet. Det framgår også: «Etter at Ørin Nord er oppfylt, og arealet i eksisterende industripark er maksimalt utnyttet, har VIP bare en mulig utviklingsretning, mot sør.»

Da blir jeg forundret når jeg leser høringsuttalelsene fra Fylkesmannens landbruksavdeling til kommunedelplan Verdal by 2016-2030, der de aksepterer at Fættaskogen må omdisponeres til næringsareal.

Har ikke landbruksavdelingen kjennskap til Ørin N (250 daa) og de enorme mulighetene som ligger der? Jeg antar at det pr. dato allerede er oppfylt ca 30%.

Har ikke avdelingen kjennskap til de muligheter som ligger i eksisterende areal som kan utgjøre 200 daa? Har ikke landbruksavdeling kjennskap til Verdal 2012? Har dere fulgt anmodningen fra Det Kongelige Landbruks og matdepartement? Hvorfor etterlyser ikke avdelingen på samme måte som miljøavdelingen alternative løsninger?

Jeg har informasjon som sier at Fætten Vel den 19/4-17, sendte brev til Fylkesmannen i NT, landbruksavdeling, med anmodning om ny vurdering fra fylkesmannen vedr kommuneplan Verdal By 2017-2030. Fætten Vel stilte 5 konkrete spørsmål. Pr. dags dato er ingen av disse spørsmålene besvart. Ett av disse var: «Hvilket argument eller moment har dukket opp etter at landbruksavdeling i 2008 satte en klar grense for videre utvidelse av industriområdet sørover?»

I kommunestyremøte 29/5-17, ble kommunedelplan Verdal By 2017-2030 vedtatt med 20 mot 15 stemmer. (posisjon mot opposisjon). Planen legger til rette for at industriparken skal utvides sørover på bekostning av Fættaskogen (193 daa skog, 7 daa dyrket mark). Det ble stemt over en plan som ikke berører en av de viktigste resursene Verdal Kommune har, Ørin N. En plan som ikke har hold i virkeligheten, en plan som vil ødelegge en annen viktig ressurs, et sammenhengende friluftsområde for rekreasjon, aktiviteter i skog, på land, på/i/ved sjø for alle.

Jeg vil avslutte dette innlegget med et nytt innspill. Jeg foreslår at Verdal Kommune innfører et nytt slagord:

VERDISKAPNING og HELSE hånd i hånd - vegg i veg (grønnkorridor)

Verdal industriforum i ett tett og nært samspill med Verdal friluftlivsforum (nytt).

Per Bakke Kristiansen