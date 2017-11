«Jeg mottok en hyggelig epost her om kvelden, fra en av våre trofaste lesere»

Debatt

Han startet med litt generell skryt av lokalavisa, noe jeg som redaktør selvsagt setter veldig stor pris på. Han var også raus når han sa at avisa er blitt mye bedre til å dekke næringslivet og utfordringene der. Og understreket hvor viktig et område dette var for lokalsamfunn og den enkelte. Det er vanskelig å være uenig i det. Stoff fra næringslivet er viktig, og vi ser også at det er svært populært blant våre lesere. En god nyhet fra en av våre bedrifter eller bransjer avstedkommer som regel mye lesing på våre nettsider, der vi har verktøy som kan måle denne trafikken. For ikke å snakke om når noen skifter jobb, eller det er spenning til hvem som står på den eller den søkerlista. Det er så rart med. Nysgjerrigheten klarer vi ikke å fri oss fra.

Kan bli bedre. Vi tåler skryt i lokalavisa, særlig når vi fortjener det. Men, jeg er også åpen på at dette er et område hvor vi kan bli bedre. Det handler om oss selv, om vår kompetanse og evne til å prioritere hva mine medarbeidere bruker sin tid på. Det handler også om at vi ikke alltid vet om det som «alle» vet, og som burde ha stått i avisa. Bedriften som har utviklet et spennende produkt som er i ferd med å slå an. Eller en viktig kontrakt for virksomheten som tidligere har hatt litt problemer. Vi får ofte gode tips om slike saker, men her er det muligheter for mye mer. Terskelen for å ta kontakt skal være lav.

Et godt forslag. I eposten fikk jeg også gode forslag til hvordan lokalavisa kan bli enda bedre til å dekke det som skjer innenfor næringslivet. Det ble etterlyst en mer tydelig dekning av landbruket, som jo er en svært stor og viktig næring på Innherred. Det er helt riktig. «Hva med en bedriftsstafett, der avisa besøker bedrifter i kommunene? I store bedrifter kan man besøke flere avdelinger. Man kan prate med ledere, arbeider, høre om hva de jobber med og utfordringene de har.»

Kjære leser, takk for en interessant epost. Jeg skal love deg at dette skal vi følge opp så raskt vi kan. Jeg er også ganske sikker på at dere er flere der ute som kan gi oss innspill slik at dette kan bli enda bedre og enda mer interessant. Det er det som er vårt mål med å drive avis. Å gjøre den så god som mulig for våre lesere. Ha en riktig god helg, alle sammen!