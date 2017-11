«Det eneste vi kan være noenlunde sikker på er at kalktransporten vil fortsette som før»

Debatt

Hvordan flytte fjell

Årets gulrot fra Verdalskalk leveres fersk til behandlinga av Reguleringsplan Tromsdalen. Vi har fått fire transportutredninger på fem år:

1. Transportbehov, energibruk og energiløsninger, 2013. Denne tok for seg lastebiltransporten og var den eneste som ble ferdig før Kommunedelplan Tromsdalen. Til rapporten hadde Verdalskalk oppgitt at «det ved transportmengder på 2,5 mill. tonn i året bør annen transport enn vogntog vurderes». Både Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune anerkjente dette. Rådmannen kommenterte slik i saksframlegget: «Kommunen ser gjerne at arbeidet med transportbånd kommer i gang før uttaket kommer opp i 2,5 mill. tonn per år…». Ingen ga signal om at ambisjonen ikke var alvorlig ment.

2. Utredning av transportbånd for kalkstein, 2013. Etter en totalvurdering av kostnader og miljøkonsekvenser anbefalte rapporten transportband i tunnel framfor transportband i dagen. Denne temarapporten er ikke omtalt i forslaget til reguleringsplan Tromsdalen.

3. Transportløsninger mellom Tromsdalen og Verdal havn, 2016. Til rapporten hadde Verdalskalk oppgitt at det skulle legges «til grunn at dagens transportløsning vil kunne benyttes for en kalksteinsproduksjon på opptil 4 mill tonn i året». Utredningen tok for seg virkningen av lastebiltransporten på klimagassutslipp, ulykkesrisiko, utrygghet, støy, støv og vegslitasje. Det ble ikke gjort rede for smertegrenser. Allikevel konkluderte konsulentene at lastebiltransport er forsvarlig opp til 4 mill. tonn i året. På forunderlig vis ble den anbefalte tålegrensen nøyaktig den som Verdalskalk ønsket seg!

4. Alternative transportløsninger mellom Tromsdalen og Verdal havn/Ørin, 2017. Konkluderer motsatt av rapport nr. 2; nå er det transportband på bakken som anbefales. Rapporten er ærlig om at den kun tar bedriftsøkonomiske hensyn. Traseen foreslås lagt på sørsida av Kvindfjellet. Deretter kan det bli aktuelt å følge Ravlovegen, krysse lysløype-anlegget og videre ned Hallbakkan til Rindsem. Rapporten innrømmer at det kan bli utfordringer knyttet til bebyggelse, grunnforhold, grunnerverv, elvekryssinger, veikryssinger, jordvern, forsvarsanlegg, næringsvirksomhet, Kaldvassmyra naturreservat, trafostasjonen, sikkerhet, kulturminner, idrettsanlegg og områder for friluftsliv.

Kommunedelplan Tromsdalen ble vedtatt uten at transportspørsmålet var ferdig utredet. Så hva var kunnskapsgrunnlaget for vedtaket? For det første så var et av planformålene å legge til rette for etablering av underjordisk transportband. For det andre ble kommunestyret informert om en målsetting om at dette burde stå ferdig ved årlig transportmengde på 2,5 mill. tonn.

Det som presenteres nå er noe helt annet: Eventuell ny infrastruktur kan stå ferdig ved 4 mill. tonn. Det vil i tilfelle dreie seg om et transportband som skjærer gjennom landskapet sør for Kvindfjellet og ned gjennom Vinne.

For tiden fraktes ca. 1,5 mill. tonn kalkstein ned fv. 72 hvert år. Det eneste vi kan være noenlunde sikker på er at dette vil fortsette.

Gunnar Gustad