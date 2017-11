Røkke kan bli redningsmannen

Debatt

Kjell Inge Røkkes Aker, alliert med det amerikanske hedgefondet Oceanwood, segler opp som rednings-menn for Norske Skogs papirfabrikker. Før helga ble det varslet at de ønsker å kjøpe datterselskapet Norske Skog as. Det er i dette selskapet alle fabrikkene ligger. En slik operasjon ser ut til å videreføre driften i konsernet, samtidig som det innebærer at det som da blir igjen av den tyngende gjelda på sju milliarder kroner fordufter i en sannsynlig konkurs i morselskapet Norske Skog asa. På denne måten mener tydeligvis Røkke at det vil være mulig å få til en lønnsom drift i avispapirfabrikkene framover.

Godt mottatt. Det meste tyder på at Aker og Oceanwoods initiativ går gjennom. Og ut fra det som er sagt så langt skjer det til stående applaus fra de fleste hold. Konkurs og produksjonsstopp ville fått dramatiske følger, for de ansatte og ikke minst for den norske skognæringen som er helt avhengig av leveranser til de to store avispapirfabrikkene. Allskog, som er skogsamvirket i vårt område, vil uansett tape masse penger da de er stor aksjonær i Norske Skog. Men som en stor leverandør av slip til fabrikken på Skogn er det lett å se alternativer som vil vært langt verre for skogeierne.

Også ansatte ser ut til å være positivt innstilt til Røkkes inntreden i Norske Skog. Paul Kristiansen, som er hovedtillitsvalgt i Norske Skog, synes det er positivt med en norsk industriell aktør som eier. Kristiansen tar forbehold om Røkkes initiativ går gjennom, men legger overfor Dagens Næringsliv ikke skjul på at han er glad for interessen som Røkke og Aker viser overfor Norske Skog.

Oppside for Røkke. For Røkke og Aker framstår også avispapirkonsernet som en «skattekiste», i den forstand at selskapet har regnskapsført store underskudd som det vil være mulig å trekke fra på skatten i åra framover. Det er et moment, men trolig ikke utslagsgivende for den noe overraskende inntreden fra Røkkes side. En annen side er at det er populært, både politiske og på andre måter, om fiskeren fra Molde blir redningsmann for Norske Skog. Men, vi får likevel tro at det først og fremst er de industrielle muligheter han ser i dette prosjektet som er avgjørende. Hvis han lykkes, er det godt nytt for langt flere enn Røkke selv.