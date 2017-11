Islam, en global trussel

Debatt

Opp gjennom historiens skiftende epoker har det til alle tider pågått krigshandlinger og mishandling av annerledes tenkende minoriteter. Innhyllet i falskhetens forkledning er det både i Korsfarernes, Kristendommens og i Allah's Hellige Navn begått uhyre grusomme forbrytelser mot menneskeheten gjennom århundrer.Grusomheter som bunner i Nasjonale,rasemessige, etniske eller religiøse motsetningsforhold.

Sett i historisk sammenheng er det ikke så svært lang tid siden en viss mann - Olav den Digre - for rundt og herjet, og til og med hogg hode av folk hvis de ikke frivillig underkastet seg hans lære. Og som en verdig påskjønnelse for denne bestialske grusomheten ble denne mannen vitterlig kronet og utropt til HELGEN - «Olav den Heilage»!

Det er videre hevet over enhver tvil at brutal vold,terrorisme og gruoppvekkende selvmordsaksjoner har nådd alarmerende nivåer,både når det gjelder antall terrorhandlinger og graden av barbarisk grusomhet.

Undertrykkelse og voldelige forbrytelser har forlengst nådd våre grenser,og er idag blitt et alvorlig problem. Vi lever i en turbulent tidsalder, som bl.a. resulterer i en splittet og demoraliserende samfunnsstruktur - med stadig ekspanderende grenseforskyvninger.

En annen medvirkende faktor som utvilsomt har sammenheng med økningen i kriminelle forbrytelser,er at det i ly av reelle asylsøkere - som kan ha krav på beskyttelse - sniker seg inn voldsforbrytere, terrorister og andre morderiske banditter på jakt etter et fristed. Og Norge skal etter sigende ha blitt et svært så ettertraktet skjulested å gjemme seg i.

Med dette i frisk minne er det nærliggende å rette søkelyset mot den utøvende immigrasjons - og integreringspolitiske ledelse og stille følgende spørsmål: Kan det oppfattes slik - som mange frykter - at de utøvende instanser som fastlegger innvandringspolitikken er altfor godtroende og blåøyde, og alt for lett lar seg føre bak lyset av disse durkdrevne forbryterne ? Instanser som i bunnløs snillisme praktiserer en altfor liberal og ukritisk asylpolitikk. Som igjen fører til at ekstremistiske grupperinger med en forbrytersk fortid søker å menge seg sammen med reelle asylsøkere - og dermed utløser en ukontrollerbar illegal Snikinnvandring...

«Først mot slutten av 60-åra begynte innvandringen å øke merkbart i Norge,og ved slutten av 70-tallet hadde den oppnådd et nivå som gjorde at den ble oppfattet som et problem... Utviklingen har senere vist at det er særlig folk fra utviklingsland og med dårlig økonomi som søker seg til lang med bedre livsvilkår.»

Det norske samfunn er relativt begrenset,og har slik bosettings - og næringsstrukturell forhold at det er svært snevre grenser for hvor stor tilstrømning som kan absorberes uten at store problemer oppstår. (.Jfr. Ot. prp.nr.46, 1986-87.)

I henhold til ovennevnte proporsjon kan det fastslås at det er i hovedsak er økonomiske "flyktninger", som strømmer hit i den hensikt å skaffe seg e bedre livsgunnlag. Det er en gyllen regel som sier : «at dess flere en må dele kaka med, desto mindre stykke blir det på hver.»

Det å innbille oss selv og verden forøvrig at Norge har ubegrensede midler å som kan øses ut, er å gi innvandrerne falske forhåpninger.

Det er vel et faktum at det er et flertall i folket som ønsker en mer begrenset innvandring. Det er blitt antydet at en total innvandringsstopp på minimum 5 år ville gi positive utslag,og i særdeleshet være en stor fordel for de asylsøkende flyktninger som allerede har fått innpass her.

Dessuten må det i denne sammenheng understrekes at det er svært viktig at de som allerede er noenlunde etablert, kan få den nødvendige tid til å bli integrert eller inkorporert før nye horder strømmer på.

En uopphørlig strøm av nye innvandrere ispedd en ukjent del kriminelle individer, kan - på noe sikt - resultere i at vi får et samfunn vi ikke ønsker.

Einar Bjørsmo

Verdal