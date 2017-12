Det gjør seg med en pris i ny og ne

Debatt

Jeg har helt sikkert skrevet dette før. Men det er noen ting som med stor fordel kan gjentas for å understreke at dette er gode og viktige tradisjoner. Jeg snakker om de kommunale kulturprisene og den andre hederen som deles ut like oppunder jul hvert år. Det å gjøre stas på dem som gjør en ekstraordinær innsats er både viktig og riktig. Det gjør godt for den som mottar fortjent heder. Det gjør godt for dem som gir, og det gjør godt for oss som kan stille oss i gratulantenes rekker og virkelig unne mottakeren denne hederen.

Stolte vinnere. Vi ser det på bildene hvor stolte de blir, prisvinnerne. I dagens avis skinner Lene Stamnes, lederen i Levanger Musikkforening som i går fikk høre at de er hedret med Levanger kommunes kulturpris for 2017. 125-åringen, altså musikkforeningen, er alltid aktiv og til stede, på ulike arrangement i Levanger gjennom hele året. Den gleder sine tilhøreren med musikk av ulik slag, fra å være storband med musikk som svinger på en annen måte enn når de marsjerer rundt i byens gater. Voksenorkesteret blant korpsene er også viktig for å gi tilbud til dem som fortsetter i tralten også etter barne- og ungdomsåra, og også som viktige ressurser som instruktører og drivkrefter for hele korpsbevegelsen i kommunen.

På alle scener. For tre uker siden ble Kalle Garli hedret med Verdal kommunes kulturpris. Folk har ikke akkurat protestert på valget av den alltid tilstedeværende kulturpersonligheten fra Inndal som årets prisvinner. Du finner han på eller bak alle scener, som utøver eller regissør. Han tok det tøffe valget i godt voksen alder å satse på å livnære seg av kultur. Rik på penger blir man nok ikke av å gjøre kultur til næring i det distrikt som vårt, men rik på opplevelser er han nok. Og for ikke å snakke om all rikdommen og gleden som Kalle Garli sprer og har spredt fra scenen gjennom alle år. Det er det mange som setter veldig pris på.

La meg også ta med Jens Kristensen, vinneren av årets ildsjelpris i Levanger. Jens går ikke fremst i 17. mai-toget, ei heller på Festvitetens scene under store forestillinger. Men, går du i byens gater når julegata skal monteres, når martnasboder skal opp eller årets sommerblomster på plass, da finner du Jens. En trofast sliter som har drevet slik i over 35 år. Det er godt å se at vi også løfter fram slike hedersmenn.