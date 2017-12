Nå må de stoppe den evige runddans

Debatt

Spørsmålet om kulturhus og kino er stadig tilbakevendende i Levanger. For egen del har jeg skrevet utallige kommentarer og sett mange ulike løsningsforslag siden jeg kom til byen og begynte som redaktør i lokalavisa for sju år siden. Men er likevel mest som en førstereisgutt i en sak som har versert i kommunen i flere tiår. Onsdag står den igjen på kommunestyrets sakskart. Nå er det først og fremst ny kino og nytt bibliotek det handler om, i et nytt bygg på dagens bibliotektomt. Nytt kulturhus er igjen mer i det blå, men det er et ønske om å anvende Festiviteten som kulturarena om kinoen flytter nedpå torget.

På rett spor. Kommunestyret må komme seg ut av den evige runddansen om kulturarenaer i Levanger. De må også ta hensyn til at tidene har forandret seg og at nye behov har oppstått i forhold til det som var tilfellet for sju eller tjue år siden. I dag står biblioteket fram som en av de viktigste kulturelle møteplassene, med fortsatt store utviklingsmuligheter. Sånn sett synes jeg at de er på rett veg om onsdagens vedtak blir i tråd med innstillingen. Det trenger ikke å koste skjorta om det reises et nybygg med tidsriktige lokaler for biblioteket, og lokaler for kino der husleie dekkes inn ved at kinodriften overtas av andre. Og kanskje kan Festiviteten, når den blir kvitt kinoen, dekke Levangers behov for kulturhus?

Grenseløst publikum. Jeg skriver kanskje, fordi dette også fordrer at de folkevalgte er villig til å tenke i en litt større geografi når de ser på kulturtilbudet. Må Levanger ha en riksteaterscene når nabokommunene i sør og nord har et slikt tilbud? Mitt inntrykk er at folk allerede er blitt flinkere til bruke tilbudene på tvers av kommunegrensene. Når jeg opplever scenekunst i det nye teaterhuset i Verdal, har jeg inntrykk av at det like mange fra Levanger i salen, som det er fra Verdal. Og vise versa når det er et interessant tema som blir belyst på biblioteket i Levanger, på Falstadsenteret, eller på Stiklestad for den saks skyld.

Kulturhus eller ikke, står ikke på dagsorden i dag. Det kan de folkevalgte i Levanger la ligge til modning enda en tid før de bestemmer seg om det egentlig trengs. Når det gjelder kino og bibliotek tror jeg tida er moden til å gjøre mer forpliktende vedtak. Jeg tror vi trenger å komme et skritt videre nå.