Kolles kun det gå så gæli? Dette var et utrykk som ofte ble brukt tidligere, men det blir nok mindre brukt nå.. Det kan bli brukt om alt som ikke går helt etter planen. Det kunne bli brukt hvis vi tapte 4-0 eller mer i fotball på Elneshøgda i gamle dager, (noe vi nesten aldri gjorde) eller etter en eller annen ulykke.

Nå vil jeg bruke det på den politiske situasjonen i Verdal kommune. Vi har havnet i en situasjon der prinsippene og ikke fornuften råder. Nå handler det om å stemme det motsatte av posisjons - eller opposisjonspolitikerne hver gang. De som betaler prisen for dette er de eldre, barna på bygdeskolene og de på Stekke kafe. Dette er de aller svakeste av de svakeste. Hvorfor kan man ikke gå sammen i en krevende tid og finne en løsning som alle kan være enige om? Vi velgere har valgt de politikerne vi fortjener, men vi har valgt dere fordi dere skal gjøre det beste for oss innbyggere. Ikke bruke time etter time for å krangle i komiteer, formannskap eller kommunestyret. Finnes det ingen kreative sjeler som kan komme med forløsende løsninger som alle kan enes om?

Innbyggerne i Verdal er ikke dummere enn i andre kommuner. Når avisene nå er fulle av leserinnlegg, og sosiale medier koker, og alle raser over den politikken som utøves. Da må det være ett eller annet som har gått galt.

1200 personer har nå skrevet under på å opprettholde Stekke kafe. Finnes det ingen i posisjonspartiene som skjønner hvor viktig denne kafeen er for disse sårbare menneskene?

I eldrepolitikken eksploderte det med en pårørende som ga oss en skremmende historie om en 99-åring. I stedet for å legge seg til en ydmyk rolle presterte gruppelederen i AP å skrive at egentlig hadde vi en eldreomsorg som var bedre enn det vi skulle hatt. Ordføreren forsvarte alt og sa at ting var innenfor lovverket. Hva om man heller kunne ha sagt at man beklaget hvis noen ikke hadde fått det de hadde krav på? Da hadde leserinnleggene stoppet, og alle hadde ventet til fylkesmannen hadde kommet med sin undersøkelse. Her endte det opp med et lovbrudd som jeg ikke skal anklage noen for. Det er ikke det som er viktigst. Det viktigste er å lære av feil som er begått.

Det er trist at ikke politikerne spiller på lag med folket og viser en ydmyk holdning når slike ting oppstår. Alle gjør vi feil, men når politikere legger seg i skyttergraven og skyter tilbake på sine innbyggere, er dette veldig unødvendig. Kritikken på at 24 plasser på Ørmelen var stengt ble også møtt med en holdning som folket ikke forsto. Hva om man heller hadde svart at vi åpner selvfølgelig noen av disse ved et sterkt behov, og at de eldre er viktigere enn penger. Og hvorfor styrket dere ikke hjemmesykepleien? Kolles kun det gå så gæli?

I skolesaken har så mye gått galt at jeg ikke kan skrive om alt. Da ville avisa måtte hatt en ekstrautgave. Det startet vel egentlig 4. februar 2015 da AP gikk ut i Trønderavisa og fredet skolestrukturen i nye fire år. Var dette pga. at det var valg denne høsten? Det er i iallfall de fleste personer jeg snakker med sin oppfatning. Det er alvorlig at det stilles spørsmål om at et parti bløffet for å vinne valget.

Om det var så veldig lurt å gå ut med dette i februar 2015 er en annen sak. Det finnes vel ingen annen god forklaring enn kommunevalget. Da var kommunen inne i en prosess med å utrede skolesaken og økonomien like elendig som den er i dag. Hadde vi fått en bedre utredning? Ikke at jeg tror det, for nå er ikke høringsuttalelsene i det heletatt tatt hensyn til. Alt var vel forutbestemt likevel. Hvorfor man bruker en hel masse tid og energi på å skrive slike høringsuttalelser skjønner ikke jeg. Dere 49 stk. som sendte inn, kan føle dere misbrukt alle som en. Deres gode og velmente løsninger ble vel knapt lest, i hvertfall ikke tatt hensyn til. Kolles kun det gå så gæli?

Høsten 2015 var det kommunevalg, og etter det valgte AP å samarbeide med Høyre, som i sitt valgprogram hadde programfestet nedlegging av bygdeskolene. Allerede da ulmet det skikkelig på grasrota. Samarbeide med erkefienden høyre? Gamle AP-veteraner var i sjokk. Kolles kun det gå så gæli?

Under valgkampen før folkeavstemmingen sommeren 2016 var Verdal AP klar i sin tale. Levanger kommune hadde så mye gjeld av vi for all del måtte stemme nei. Da kommunesammenslåingssaken var over, sprang bomben. Arbeiderpartiet gikk bort fra sine lovnader, og ville legge ned skoler likevel. At veldig mange, eller nesten halve av Verdal sin befolkning følte seg bløffet er forståelig. Dette ble forklart med det at økonomien var så dårlig. Høyre hadde vunnet den innbyrdes kampen, og grendeskolene skulle ofres for den dårlige økonomien. Hvordan kunne økonomien i Verdal kommune bli så mye dårligere på noen få måneder? Kolles kun det gå så gæli?

Jeg tror alle verdalinger skjønner at økonomien er dårlig. Den var bare ikke dårlig akkurat da AP vil vinne folkeavstemmingen. Men å skylde på ungene som går på grendeskolene er forferdelig dårlig gjort. Flere av AP sine toppkandidater har skrevet dette i Innherred. De har gitt disse 10 prosent skylden, for at de 90% på store skoler ikke får forsvarlig opplæring (det er vel mange flere enn 10%). Stopp denne galskapen og begynn å gå i dialog med deres innbyggere. Å skylde på grendeskolene er sårende for barna på disse skolene..

Jeg tør ikke tenke på hvordan valget til høsten, og høsten 2019 vil utarte seg for AP. Å arge på seg nesten alle verdalinger er ingen god valgkampstrategi. Jeg tror vi vil få se et valgskred som ingen aner. Må det til et gedigent valgtap før AP tar et alvorlig oppgjør med sitt samarbeid med høyrekreftene i verdalspolitikken? Nå får AP all kjeften, mens Høyre får gjennomført sin politikk. Høyre har fått til en fantastisk avtale. Jeg er dypt uenig i deres politikk, men svært imponert over taktikken.

Mange har etterspurt forslag til en økonomisk løsning: Her er mitt forslag. På mandag, når dere skal ha kommunestyremøte, anbefaler jeg ordføreren og alle dere andre kommunestyremedlemmer om å utsette skolesaken og foreslå følgende.

Alle partier samarbeider om å forslå for våre innbyggere en avtale om å øke eiendomsskatten så mye som det er tillatt, og øremerke den nye skatten til skole og eldreomsorg .

La oss innbyggere for en gangs skyld se at dere politikere kan være enige om en eneste ting. Klarer dere å være enige, så tror jeg de fleste verdalinger vil bli glade. Vi føler at dere har sviktet oss med denne skitkastingen på hverandre. Det finnes mange tusen kloke verdalinger både i sentrum og på bygdene. Vi etterlyser samarbeid fra dere politikere i krevende tider.

Så et lite helga ønske. Diskuter gjerne på sosiale medier, men ha respekt for hverandres meninger.

God helg fra Dala!

Odd Helge Roksvåg

Kulturarbeider og daglig leder i Premieskapet