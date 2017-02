Skjøt to gauper i Helgådal

– Gaupa er smart, og vanskelig å jakta på. Når jeg klarte å felle en gaupe både torsdag og fredag skyldes det både dyktige hunder og gode jaktkamerater, forteller Ole Morten Hynne.

- Jeg vil gi kjempeskyrt til jaktlaget, my sporing før jakta å under jakta ga resultat. Og ett utrolig bra arbeid av hunden Foxi, en amerikansk fox-hund som blir tre år i mai, sier Hynne - og legger til at laget har flere hunder på gang - så neste år blir det enda mer utrygt å være gaupe i de verdalske fjellene.

29 på 40 år

Det var to gaupeunger som ble tatt, og begge var hanngauper. Den første veide om lag 10 kilo, mens broren var cirka ett kilo tyngre. Fullt utvokst blir en hanngaupe bli cirka 23 kilo, hunnene er ofte fem-seks kilo lettere.

– En sjelden fangst på så kort tid. Det er en begrenset kvote på gaupe, og vi kan bare ta ut tre gauper på et område som strekker seg fra et stykke inn i Snåsa og helt over til Meråker, forklarer jaktkamerat Terje Aksnes, som legger til at dette jaktlaget har sterke tradisjoner på gaupe.

I løpet av de siste 40 årene har de nå felt 29 gauper, inkludert gaupene som ble felt nå. Torsdagens dyr ble tatt ved Melaberga, mens den andre ungen ble skutt fem kilometer lenger øst - ved Hjulnesset.

Pelskledde poter

– Gaupa er det eneste kattedyret som lever vilt i Norge. Den er en rask og effektiv jeger og spiser hovedsakelig hjortevilt.

Gaupa kan bli opptil 1,2 meter lang og den har en kort hale med svart tupp. Hodet er rundt, med lange øretufser og kinnskjegg, og beina er lange med store pelskledde poter, som er godt tilpasset snø om vinteren.

Pelsen er dekket med mer eller mindre tydelige svarte flekker. Om vinteren er den tykk og gråhvit, mens den om sommeren er tynn, glatt og rødbrun med hvit buk.

Smygjeger av rang

Gaupa spiser hovedsakelig hjortedyr der disse er tilgjengelig, og de viktigste byttedyrene er rådyr og tamrein. Sau kan også være et viktig byttedyr for gaupa i sommerhalvåret. Den spiser også mindre dyr, som hare, fugl og rev.

Kattedyret smyger seg inn på byttet og angriper med noen få, raske sprang. Gaupa er en svært rask og effektiv jeger, men til gjengjeld ikke særlig utholdende. To av tre vellykkede jaktforsøk blir avsluttet etter mellom bare 20 og 30 meter, og det er sjelden at en vellykket jakt går over 100 meter.

Gaupa foretrekker å spise kjøttet ferskt og hamstrer derfor ikke etter jakta. Hvis den ikke blir forstyrret, kan den ofte bli ved et kadaver til det meste av kjøttet er spist opp. (Kilde: Rovdata)