Arne Marius (27) kapret NM-tittel og ble årets hjemmebrygger

Arne Marius Haugen fra Verdal startet å brygge øl i mars i 2014, og har nå holdt på i drøye tre år.

- Øl-interessen startet vel egentlig på slutten av studietida, da jeg fikk øynene opp for at øl var mer og gjerne noe annet enn butikkpils. Etter at jeg fikk en bryggebok om øl til jul av samboeren min Charlotte, ble planene om å begynne å brygge satt, sier Haugen til Innherred.no.

Har eget bryggeri hos mamma

Det var ønsket om å lage et øl han selv ville drikke, i tillegg til interessen for det bryggetekniske som gjorde at han ønsket å brygge selv.

- Etter at jeg begynte å brygge ble interessen bare større og større, og man kan vel mildt sagt si at jeg har blitt hekta. Jeg har et eget hjemmebryggeri hos mamma og pappa, hvor jeg har tatt beslag på to boder, en for brygging og en for gjæring. Bryggeriet har blitt utvidet og påkostet i flere omganger, og nå har jeg en bryggekapasitet på cirka 75 liter, sier han.

Haugen prøver å brygge cirka to ganger i måneden, men påpeker at det tar litt tid, og at mye må klaffe med tanke på familie og jobb.

- Jeg får veldig mye hjelp fra foreldrene mine og samboeren min. Charlotte er tålmodig og flink til å høre på alle planene mine og komme med innspill, sier han.

Får ølet brygget i storskala

Den første konkurransen Haugen deltok i var en juleølkonkurranse på Tautra i 2014. Senere har han deltatt i NM i hjemmebrygging i både 2015 og 2016, hvor han fikk to andreplasser og en tredjeplass.

I år gikk han av med førsteplassen i mørk lager, i tillegg til førsteplassen blant alle norgesmesterne. Han fikk dermed tittelen Årets hjemmebrygger, som ble utdelt på E.C. Dahls i Trondheim i helgen.

- Vinnerølet som heter «Gjertruds julevarmer» er en Doppelbock, det vil si en mørk og maltfylt lagerøl som opprinnelig kommer fra Tyskland, sier han.

Premien er blant annet at ølet til Haugen vil bli brygget i stor skala på Nøgne Ø sitt bryggeri i Grimstad.

- I tillegg blir jeg sendt til skandinavisk mesterskap i København, hvor jeg skal konkurrere mot førsteplassene fra Danmark og Sverige, sier han.

Prøver seg på surøl

Den siste tiden har 27-åringen også blitt sertifisert som øldommer og fremover vil han være med og dømme i konkurranser og lignende.

- I tillegg har jeg blitt bitt av surølsbasillen, så jeg vil prøver å mestre det i tiden som kommer. Dessuten gleder jeg meg til København-tur og en bryggedag i Grimstad, sier Haugen.