Skummel snegle tilbake

Det har vært en stille natt til mandag på Innherred, og når du titter ut av vinduet så er det ikke sikkert at utendørs aktiviteter har vært det mest fristende i løpet av natten.

Og vi kan vel trygt si at det har vært et rimelig fuktig klima på Innherred den siste tida.

Det er sikkert noe av grunnen til at Kari Kristiansen fobserverte en Iberiasnegle i Momarka siste uke.

Bløtdyret, som også er kjent som brunsneglen, er en uønsket invaderende art og har stått oppført på norsk svarteliste siden 2012, i følge Wikipedia.

Mange muligheter

Nå kan det jo tyde på at vi skal få et opphold i regnværet fra i morgen og utover i uka, men likevel et par tips på hva man kan gjøre for å fjerne denne uønskede gjesten.

Øl er kanskje den mest kreative løsningen. Grav ned bokser halvfull med øl. Dette skal visstnok tiltrekke seg sneglene.

Sukker, gjær og vann er jo også en annen kjent kombinasjon her i distriktet, men kan også brukes til å ta livet av snegler.

Det å spraye sneglene med salmiakk og vann er også et annet godt tips.

En tipser fra Stjørdal hadde til og med gått til innkjøp av tre moskusender, og livretten til dem var nettopp snegler, kunne han meddele til VG Nett.

Nå er kanskje dette å gå litt langt, men uansett - så lenge det er observert Iberiasnegler i vårt område, så kan det kanskje være på tide å sjekke egen hage.

Vi hører gjerne fra våre lesere om dere har andre observasjoner og eventuelt gode «jakttips».

Ha en fin uke og god jakt!