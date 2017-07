To menn pågrepet for kjøp og salg av narkotika i Levanger

New Articles

To menn i 30-årene er pågrepet etter at politiet ransaket to boliger, en i Verdal og en i Levanger, onsdag kveld. Bakgrunnen for begge ransakingene er tips som har kommet inn til politiet etter mistanke om omsetning av narkotika.

- Vi har fått opplysninger om visse personer over tid, og fikk dermed rett til å ransake to boliger, sier etterforskningsleder ved Levanger lensmannskontor, Tor Klevmo til Innherred.

Beslagla hasj

Narkotikahunder ble brukt under ransakingen av begge boligene, men uten funn i Verdal.

- Vi har avhørt og dimittert en person der, sier Klevmo.

Under ransakingen i Levanger ble to menn i 30-årene pågrepet av politiet. Den ene for salg av narkotika, den andre for å ha kjøpt.

- Vi fant 80 gram hasj på selgeren og cirka 10-15 gram på kjøperen. Han hadde akkurat kommet til bopelen for å kjøpe da politiet ankom stedet, sier Klevmo.

I avhør

Begge personene sitter torsdag i avhør og blir ifølge etterforskningslederen dimittert iløpet av dagen.

- Personene blir ikke varetektsfengslet. Det er snakk om såpass store beslag, så dette blir en sak for retten, sier Klevmo.