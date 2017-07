New Articles

Politiet i Nord-Trøndelag melder 19.37 tirsdag kveld om et trafikkuhell på E6 i Vuddudalen. "Utforkjøring med lastebil - ikke personskade", er stausen fra operasjonsleder Stig Rune Sagen.

Han legger til at det er snakk om et utenlandsk vogntog. lastebilen har kommet ut av veien i sørgående retning, 400 - 500 meter fra Pick up caféen.

- Det er ingen store trafikkale problemer på stedet. Det skal være mulig å komme forbi, sier Sagen.