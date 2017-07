Røyk vil stige opp fra Ørin

New Articles

Etter ni ukers vedlikeholdsstopp skal ovenen nå tennes ved Norfrakalks anlegg på Ørin.



- I starten benyttes det ved og lett fyringsolje til dette. Under denne prosessen vil det være en del røyk fra anlegget, informerer daglige leder Glenn H. Bekkeli i et utsendt nyhetsbrev fra selskapet.

200.000 tonn

Norfrakalks ovn har en kapasitet på 200.000 tonn brentkalk i året. Av logistikkhensyn er ovnen plassert like ved Verdal Havn der brentkalken kan skipes ut med spesialfartøy.

Ifølge selskapet er ovnen utrustet med den beste mulige teknikk som garanterer en effektiv energiutnyttelse og minimalt utslipp

Papirpigment

Det meste av NorFraKalks produkter til framstilling av papirpigment på papirfabrikker i Sverige.

NorFraKalk ble grunnlagt i 2004 av det norske selskapet Franzefoss Minerals AS (50 prosent) og det finske selskapet Nordkalk Oy Ab (50 prosent). Partene har fra før av et tett samarbeid gjennom deleierskap i Verdalskalk AS.

Hensikten med å bygge kalkovnen var å møte den økende etterspørselen på brentkalk for tilvirkning av papirpigmentet PCC. Investerings-beslutningen ble gjort våren 2006 og på slutten av 2007 startet ovnen opp.