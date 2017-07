- Vi bare løp og rakk ikke å bli redde

New Articles

Rørbyggen Fredrik Hognes (23) og tre jevnaldrende kompiser fra Steinkjer var natt til fredag nettopp ankommet Bristol Seaview Apartements da jordskjelvet rammet øya Kos. Feriehotellet ligger et steinkast fra det myldrende sentrumsområdet i Kos by.

Løp ut i full fart

Guttene hadde ennå ikke rukket å ta kveldens første pils før de måtte kaste det de hadde i hendene å løpe ut på gata.

- Ja, det var bare å springe ut. Hele hotellet ristet, og det var bare kaos. Det tok noen sekunder før vi skjønte hva det var, og vi rakk ikke å bli redde. Først etterpå var vi sjokka over det som hadde skjedd, forteller Fredrik Hognes.

Selve hotellkomplekset guttegjengen bor på ble ikke så merkbart skadet, men en etasje av en gammel bygning ved siden av kollapset.

Fullt kaos i byen

Kort tid etter at guttegjengen var ute på gata, tok de seg opp til «party- og bargata», i Kos by. Flere hundre mennesker befant seg i eller ved baren White Corner Club da deler av bygget raste sammen ved 1.30-tiden. To mennesker omkom, en svensk 27-åring og en tyrkisk 39-åring. Om lag 120 ble skadd.

- Der var det helt kaos. Folk kom springende, folk var redde. Og det var snakk om tsunami for havnivået steg.

- Hvordan går det med dere nå?

- Vi var oppe hele natta. For noen timer siden ble vi sluppet inn på hotellet og vi har fått et par timer med søvn. Vi har nettopp fått vannet tilbake, så nå skal vi få tatt oss en dusj. Butikker har også åpent så vi får tak i det vi trenger av drikke.

Fortsetter ferien

Så langt har det altså ikke blitt mye bading og festing på guttegjengen. Men nå håper det det skal bli mer normale tilstander.

- Det blir vel greit, bassenget sier de skal bli åpnet om en dag eller to. Ellers er det kort vei til stranda. Vi har rundt 30 grader i skyggen, så nå slapper vi av og tar noen pils, forteller Fredrik Hognes som til daglig er ansatt hos Grande Entreprenør i Verdal.

Guttegjengen fra Røra og Steinkjer skal være ei uke på Kos. De reiser med Thomas Cook/Ving.