Neseblod på veggen

Utstillingen åpner lørdag, i regi av Levanger kunstforening, og finner sted i Kirkegata 11.

Grete Johanne Neseblod er feminist, black metal-tilhenger og mor. Koblingen mellom det myke, sterke, mørke og svarte gir hennes arbeider en spesiell karakter, med kjennetegn fra black metall og omsorgsuttrykk fra hverdagen som småbarnsmor.

Hun har en solid kunstutdanning bak seg, med en Master fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2014. Hun bor og virker i Oslo der hun sammen med sin mann, Kenneth Neseblod driver Neseblod Records i Schweigaards gate 56, en butikk som er et berømt møtepunkt i black-metal- miljøet, kjent langt utenfor landets grenser.

To ganger er hun blitt antatt av Høstutstillingen, og hun har et omfattende utstillingsprogram foran seg. Et kjennetegn som går igjen i flere av arbeidene hennes er slags logo av en ørn og en krans, sammen med ordet «CARE». Care viser til rollen som omsorgsfull småbarnsmor, det å være glad i og ta vare på noen. De fleste verkene er i tekstil, men hun har også litografier.

Utstillingen blir stående til 5. februar.