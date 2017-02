Ekne lyssettes og rockes igjen

Ekne Småbåtforening søker Levanger kommune om 50 000 kroner i aktivitetsstøtte til Barnas Lyskveld og Sjørockfestivalen. Foreningen har i flere år invitert til Sjørockfestivalen i månedsskiftet august/september, og lyskvelden litt senere på høsten.

Fest på kvelden

Barnas lyskveld har barn og foresatte som målgruppe, og er gratis. Sjøen rundt småtbåthavna lyssettes og blir et spennende skue. 200-250 personer møtte opp i fjor til dette arrangementet, står det i søknaden.

Sjørockfestivalen har 18-årsaldersgrense og flere artister på programmet. I fjor spilte Ola Øien band, Anders Jektvik og Johndoe.

Årets arrangement planlegges gjennomført mellom siste del av august og oktober en gang, står det i søknaden.

Lokal stolthet

«Mål for arrangementene er å kombinere kulturelle opplevelser med en enestående lokasjon og stemning for å skape ekstraordinære opplevelser for både barn og voksne, og via dette bidra til optimisme og stolthet lokalt.», står det i søknaden.