Historisk førpremiere i Stiklestad kirke

De yngste vil kjenne til Trio-gjengen fra NRK Super, der serien har gått i tre sesonger. Nå er det laget en kinofilm basert på den nysgjerrige ungdomstrioen Nora, Simen og Lars, der de er ute på et nytt eventyr.

Nemlig jakten på det myteomspunnede Olavsskrinet.

– Det er fabelaktig at vi får muligheten til å vise filmen akkurat der Olav den Hellige falt i slaget på Stiklestad, attpåtil før alle andre i Norge får se filmen, sier kinosjef i Verdal, Eli Røthe.

Populær barneserie

Stiklestad er selvsagt nevnt i filmen, der trekløveret som har hovedrollene er både i utlandet og i Gudbrandsdalen, Lofoten og naturligvis Nidarosdomen her i landet. Dramatikken tilspisser seg ytterligere ved at livsfarlige skattejegere er på sporet av både Nora, Simen og Lars - og skatten.

– Jeg har en tolvåring hjemme som har fulgt med på tv-serien, og synes den var veldig bra, sier museumsformidler ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Lars Børre Hallem.

Topp kvalitet

Filmoppsettingen er et samarbeid mellom SNK og Nordisk Film Kino Verdal, der SNK står for billettsalget. De regner med å kunne selge opp mot 300 billetter. Kinolerretet og fremviseren står bygdekinoen for, på samme måte som da Birkebeinerne ble vist som utekino i spelamfiet. Det store lerretet blir spent opp rett foran alteret, mens prosjektoren vil stå på galleriet.

– Bildekvaliteten blir like bra som på kino, samtidig som opplevelsen med å se det hele i kirken må bli enestående, tror Eli Røthe.

Takker kirken

Hun fleiper litt med at kinoen nå endelig har fått sin tredje kinosal, slik de har syslet med planer om i kinobygget i sentrum av Verdal. Visningen i Stiklestad kirke er dog bare en engangsforeteelse, og det var så klart en forutsetning at filmen handler om noe som kan relateres til det historiske kirkerommet.

– Vi må berømme kirken, som tok i mot ideen med åpne armer og lar oss få lov til å gjennomføre dette stuntet, sier Hallem og Røthe.

Kinosjefen synes det er spennende å ta kinovisninger litt ut av den tradisjonelle rammen i blant. Filmen vil dog også bli vist på vanlig måte på selve kinoen fra fredag av, når også resten av landet har norgespremiere på den.