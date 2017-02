Selger trolig rubbel og bit

Levva Livet-oppsettingen til Verdal Teaterlag og Innspæll går inn i sluttfasen. De nærmeste forestillingene er så å si utsolgt, mens det til visningene 12., 17. og 18. februar er igjen omlag 900 billetter.

– Det finnes noen enkeltplasser her og der, men vi snakker om helt nede i en håndfull billetter spredt over hele salen, sier Frode Haugmark i Verdal Teaterlag om tilgjengeligheten på billetter til de øvrige forestillingene.

15.000 til sammen

Tallet på solgte billetter i Aulaen har passert ti og et halvt tusen, og med stor sannsynlighet vil 11.500 ha sett forestillingen basert på Åge Aleksandersens musikk når teppet dras for ved slutten av den aller siste forestillingen lørdag 18. februar.

Deretter går turen til Olavshallen, der det i utgangspunktet var tenkt to forestillinger, men det ble satt opp en ekstraforestilling da begge ble utsolgt. Selv til den forestillingen, som blir den midterste av de tre, er det bare 350 billetter igjen av de 1200 plassene.

– Med tre og et halvt tusen der og elleve og et halvt her, vil vi nok ende på 15.000 solgte billetter alt i alt, konstaterer Haugmark.

Jubileum om knappe to år

Han forteller om mange tilreisende til forestillingene i Verdal. Folk har kommet fra Melhus og Hitra i sør og vest til Grong og Vikna i nord for å oppleve det som Innherred etter premieren fastslo at ville bli stående som «En kulturell bauta».

Noen nypremiere kommende jul blir det garantert ikke. Ei heller noen Terje Tysland-musikal ved navn «Gutta på by'n», slik Kenneth Aksnes humoristisk foreslo da diskusjonene rundt dyrkingen av trønderrocken stod på som verst.

Mer sannsynlig er det at det blir en helt annen type oppsetting i 2017, for et litt annet publikum. I 2018 fyller Verdal Teaterlag 50 år, og da må det nok slås skikkelig på stortromma.