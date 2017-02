Enmannsegil med ny sang til Levanger

Tre trøndelagskonserter står for tur. Torsdag gjør Egil Hegerberg en stopp i Levanger.

Nye trøndersanger

«Bare Egil Band» inntar Røstad Scene, og varsler framføring av nye trøndersanger.

– Nå står snart Trøndelag for tur og jeg har skrevet ikke mindre enn tre nye låter til de tre konsertene i Levanger, Rissa og på Stokkøya, skriver den eksentriske artisten på hjemmesiden.

I alle høve kan levangerpublikum vente seg mange musikalske krumspring fra en svært så produktiv musiker, komponist, skuespiller og humorist.

«Bare Egil Band slo gjennom med et brak i 1996 med debutplata Absolutt ikke. Med singlene Tagging og Sko, og evige suksesser som Arne, Speider’n og Asfalt solgte den raskt til gullplate og har blitt en slags moderne klassiker, som stadig rekrutterer nye fans i alle aldersgrupper», går det fram av programomtalen.

Landskjent artist

Egil Hegerberg er også kjent for hyppige TV-opptredener, eksempelvis «Brille» og «Nytt på nytt», og har også en meget populær barneforestilling sammen med sin gode venn og kollega Aslag Guttormsgaard under navnet Bare Egil og Aslags superpopulære barneshow. Artisten spiller for øvrig også i band som «Gartnerlosjen», «Hurra Torpedo», «Black Debbath» og «Thulsa Doom». Jevnlig dukker han dessuten opp i forskjellige skuespilleropptredener. Torsdag kveld dukker han imidlertid opp på Røstad. Med gitaren, og bare ham selv band.