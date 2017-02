Lager skrivekurs for ungdom

Verdal bibliotek ønsker å inspirere flere ungdommer fra 13 til 19 år til å skrive, og arrangerer derfor et eget skrivekurs for ungdom i biblioteket lørdag formiddag. Kurset begynner klokken 11, og er gratis for deltakerne. De krever heller ikke forhåndspåmelding, så etternølere kan bare møte opp med skrivelyst eller nysgjerrighet i bakhodet lørdag.

- Dette er et skrivekurs som fokuserer på skriveglede og passer for alle som har lyst til å skrive. Ingrid gir en rekke kortere oppgaver, som deltakerne får respons på der og da. Ingrid vil vise fram måter å komme bortenfor skrivesperre og selvsensur og gi deltakerne en følelse av å få det til, via positiv respons. Hun holder fram det som er bra med teksten, ikke det dårlige, og bygger opp selvtillit og skriveglede i stedet for å rive ned, skriver arrangørene på sin Facebook-side.

Ingrid Storholmen fra Verdal debuterte som forfatter med "Krypskyttarloven" i 2001, og har siden skrevet en rekke bøker, dikt, noveller, romaner og barnebøker. Hennes bøker er oversatt til flere språk, deriblant hindi og engelsk. Hun ble også nominert til P2-lytternes romanpris for sin siste roman, "Her lå Tirpitz".

Hun har også bidratt på flere skrivekurs tidligere, og har vært foreleser ved Forfatterstudiet i Bø.