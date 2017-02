Spiller åpningskonsert allerede i år - ikke Neste sommer

Det er nemlig selveste deLillos som skal holde åpningskonserten for Olsokdagene på Stiklestad i år.

Det opplyser SNK på sine nettsider.

Hit-maskin

I promoteksten heter det at deLillos startet allerede i 1984 med Lars-Lillo Stenberg som frontfigur. Med et lett naivt tekstunivers med livlige gitarer og Stenbergs velkjente og særegne vokal er de nærmest for kulturskatter å regne. I tillegg består bandet av Lars Lundevall, Lars Beckstrøm og Øystein Paasche.

Noen av de største hitene er Smak av honning, Kokken Tor, Tøff i pysjamas og Neste sommer. Bandet har tre spellemannspriser på CVen, og ga i 2014 ut kritikerroste Rett og slett livet. Året etter feiret de 30 år som band og spilte alle sine 15 album liv på Popsenteret.

Deres siste album kom i oktober i fjor, Peiling på seiling.

Nært forhold til området

I 2015 spilte de på Gjørv gård og i garasjen på Bangsund, og da fortalte Lars Lillo-Stenberg om sitt helt spesielle forhold til Verdal og omegn.

Fra 1990 og frem til han døde på Sykehuset Levanger i 2014 bodde nemlig hans far, skuespilleren Per Lillo-Stenberg på Røra. Der hjalp han også samboeren med å drive Koa camping.

Linken til verdalsområdet oppstod ved at Per Lillo-Stenberg tidlig på 1970-tallet fikk rollen som Kvistad-bonden i Spelet om Heilag Olav, noe som gjorde at hele Stenberg-familien tilbrakte mange sommeruker på Innherred.

– Jeg så Spelet som tiåring i 1971 og de to påfølgende årene, kunne Lars Lillo-Stenberg fortelle til Trønder-Avisa for snart tre år siden.

Gode minner med Haga-brødrene

Hans beste minner fra Verdal er mye festing og møtet med brødrene Haga. Lars Lillo-Stenberg opplevde også Hans Rotmo mens han fortsatt var ekte dalis og bare kjent i Helgådalen.

Faren Per ble samboer med en kvinne fra Røra, som den tiden jobbet på kulturkontoret, og det var starten på den lange Røra-historien.