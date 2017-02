Dette er rett og slett en skammelig god russerevy

Levanger

Johannes Strand

– Med «Skamløs» vil vi vise at vi tørr å gjøre narr av hvordan vi er. Og stereotypier trenger ikke nødvendigvis å være negativt, sa revysjefene Hailey Emilie Tetlie Davis (18) og Oline Rørstad Bredeli (18) til Innherred da avisa tok en prat med dem foran premieren til årets russerevy på Levanger. Og det gjorde de til de grader. Et oppgjør med stereotypiene og en god dose selvironi står på menyen i Levangerrussens revy.

Gjennom tjuefire numre er publikum vitne til en skammelig god russerevy. Spektret er bredt, og russen får virkelig fram budskapet sitt gjennom forestillingen. Sammen med regissør og instruktør Hilde Brørs, sanginstruktør Inger Elise Anderssen, koreograf Jannicke Lindstrøm har de stelt i stand et imponerende stykke russekunst.

Hele 70 aktører deltar på scenen under revyen, og til sammen er det 120 russ som bidrar i revyen.

Bredt spekter

Det er fritt for LFK, LHK og 3T i årets russerevy. I stedet tar de et oppgjør med stereotypier, og beviser at ungdommen er gode nok slik de er, uansett hva de gjør.

Russen drar det langt når det gjelder å by på seg selv. De er rett og slett skamløse. Dette er noe som faller i smak hos publikum, og man kan kjenne seg igjen i ulike temaer som blir tatt opp. I løpet av forestillingen og de tjuetre numrene får man servert ulike settinger fra skolen, lokalsamfunnet og rett og slett det å være ung.

Solide opptredener

Nivået russen viser er såpass høyt at det blir mange høydepunkt under forestillingen. Start- og sluttnumrene er majestetiske, og man får oppleve solide sang- og musikkprestasjoner. Bandet leverer gjennom samtlige numre, og de fire herrene som står bak musikken er dermed en sterk bidragsyter til at totalopplevelsen blir meget god. Kapellmester og pianist Leonard Rahn trøkker til sammen med gitarist Oscar Olafsen Aunet, trommis Martin Bosnes og bassist Arild Emiljano Oyan.

Med solister som Oline Rørstad Bredeli, Lisa Natalie Jermstad, Marte Reitan og Iver Voldseth, for å nevne noen av dem, har man garanti for å få gåsehud ved flere anledninger.

Numrene «Du og eg», der Jermstad og Bredeli har en vakker duett, og «Du ska få en dag i mai» ved Iver Voldseth er blant opptredenene som man biter seg merke i.

Fin balanse

Levangerrussen viser også at de kan kunsten med å balansere humor og seriøsitet. Det blir ikke for mye av verken det ene eller det andre, og de klarer i en russerevy og ta opp flere dagsaktuelle temaer på en god måte. Blant annet kommer de med et stikk mot politikerne ved å nevne stipendet som regjeringen har kuttet ned på. Og de trekker også frem en lokal debatt i parkeringsgebyret ved Levanger videregående skole og retningslinjene som har blitt heftig diskutert. Ved begge tilfeller gjennomfører de det hele med et glimt i øye.

I alle revyer hører parodier hjemme, og de tar naturligvis flere kjente fjes på kornet ved flere tilfeller til høylytt latter blant publikummerne.

Et av de humoristiske høydepunktene er nummeret de har kalt for «Skamløs». Der har de en parodi på den kjente TV-serien «Skam», og det er nok det nummeret som høster høyest applaus og latter.

Det at de klarer å ha denne balansen er kanskje det som gjør at årets russerevy signert Levangerrussen er såpass bra som den er. De har funnet de riktige ingrediensene og skapt noe som faller i smak hos publikum. En passe dose med seriøsitet og dagsaktualitet krydret med humor og selvironi. Denne revyen inneholder det meste, og har en underholdningsgaranti.

Russen synger om at de ønsker å ta en timeout. Det kan de gjøre nå, og det er vel fortjent. Prestasjonen de viser er imponerende. Rett og slett skammelig bra.

Denne anmeldelsen er skrevet på grunnlag av generalprøven torsdag kveld.

