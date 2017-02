Slik kan man også gå i kirken

Barna ble med på en spennende reise da de lørdag fikk et nærmere innblikk i historien om Noahs ark. Det var derfor en lydhør tilskuerforsamling som i Levanger kirke fulgte med på forestillingen «Dyrenes karneval» – en fortelling med dans og musikk, om Noah og alle dyrene i arken.

Musikken i forestillingen er hentet fra Camille Saint-Säens «Dyrenes karneval» som ble skrevet til et karneval i 1886. Musikken består av korte, humoristiske satser som egner seg godt til barn og unge. Under forestillingen i kirka lørdag, ble musikken framført av Anders Kristiansen (marimba) og Erling Neergård (orgel), mens Guro Gulstad og Ole Aleksander Hansen sto for danseinnslagene. Helga Mathea Nøst fra INTRO opptrådte som forteller.